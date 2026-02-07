< sekcia Šport
Kapustíková po premiére: Vedela by som opraviť celý skok
Na prebiehajúcich ZOH ju čaká ešte jeden štart, 15. februára sa pokúsi vylepšiť výkon na veľkom mostíku.
Autor TASR
Predazzo 7. februára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková si vo veku šestnásť rokov splnila detský sen a štartovala pod piatimi olympijskými kruhmi. Premiéru absolvovala na strednom mostíku v Predazze, no úvodný súťažný skok jej nevyšiel podľa predstáv, keďže sa nezmestila do najlepšej tridsiatky a neprebojovala do druhého kola. „Vedela by som opraviť celý skok,“ vyznala sa pre TASR.
V 1. kole pristála na značke 89 metrov a so ziskom 100,9 bodu obsadila 41. miesto. Na prienik medzi elitnú tridsiatku jej chýbalo necelých osem bodov. „Skok mi nevyšiel tak, ako som čakala. Hneď, ako som vyletela, tak ma to tam pootáčalo, ten vietor bol podľa mňa nestabilný. No bolo tam viac vecí, ktoré nešli podľa predstáv. Musím si to s trénerom rozobrať. Nevyšlo to, viem, že môžem podať aj lepší výkon. Ale premiéru na olympiáde som si užila,“ povedala a zároveň priznala, že pri olympijskej premiére zohrala úlohu aj nervozita. „Určite tam bola, ale snažila som sa zostať pokojná. Hore som sa aj rozprávala s kamoškami, no asi to malo nejaký dopad.“
Mierne sklamanie z výkonu však neprekrylo pocit z toho, že si v Predazze splnila detský sen. „Teraz už môžem povedať, že som oficiálne olympionička. Takže som nesmierne šťastná,“ uviedla Kapustíková, ktorá oslávi 13. apríla sedemnásť rokov a je najmladšia v slovenskej výprave v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
V takom mladom veku už dokázala bodovať aj vo Svetovom pohári. Na strednom mostíku v slovinskom Ljubne získala 11. januára cenné 17. miesto, čím dosiahla najlepší ženský výsledok v histórii Slovenska.
Na prebiehajúcich ZOH ju čaká ešte jeden štart, 15. februára sa pokúsi vylepšiť výkon na veľkom mostíku: „Určite sa porozprávam s trénerom o tom, čo som dneska spravila zle a budem sa to snažiť opraviť na ďalších tréningoch.“ Mostíky v Predazze si vyskúšala vlani v lete a viac sa jej páčil práve ten veľký mostík. „Uvidíme, čo sa tam podarí. Predazzo je špecifické tým, že sa tu lieta vysoko. Takže, keď viete letieť a viete to spraviť z hrany, tak naozaj môžete ukázať, čo je vo vás,“ povedal pre TASR.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
V 1. kole pristála na značke 89 metrov a so ziskom 100,9 bodu obsadila 41. miesto. Na prienik medzi elitnú tridsiatku jej chýbalo necelých osem bodov. „Skok mi nevyšiel tak, ako som čakala. Hneď, ako som vyletela, tak ma to tam pootáčalo, ten vietor bol podľa mňa nestabilný. No bolo tam viac vecí, ktoré nešli podľa predstáv. Musím si to s trénerom rozobrať. Nevyšlo to, viem, že môžem podať aj lepší výkon. Ale premiéru na olympiáde som si užila,“ povedala a zároveň priznala, že pri olympijskej premiére zohrala úlohu aj nervozita. „Určite tam bola, ale snažila som sa zostať pokojná. Hore som sa aj rozprávala s kamoškami, no asi to malo nejaký dopad.“
Mierne sklamanie z výkonu však neprekrylo pocit z toho, že si v Predazze splnila detský sen. „Teraz už môžem povedať, že som oficiálne olympionička. Takže som nesmierne šťastná,“ uviedla Kapustíková, ktorá oslávi 13. apríla sedemnásť rokov a je najmladšia v slovenskej výprave v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
V takom mladom veku už dokázala bodovať aj vo Svetovom pohári. Na strednom mostíku v slovinskom Ljubne získala 11. januára cenné 17. miesto, čím dosiahla najlepší ženský výsledok v histórii Slovenska.
Na prebiehajúcich ZOH ju čaká ešte jeden štart, 15. februára sa pokúsi vylepšiť výkon na veľkom mostíku: „Určite sa porozprávam s trénerom o tom, čo som dneska spravila zle a budem sa to snažiť opraviť na ďalších tréningoch.“ Mostíky v Predazze si vyskúšala vlani v lete a viac sa jej páčil práve ten veľký mostík. „Uvidíme, čo sa tam podarí. Predazzo je špecifické tým, že sa tu lieta vysoko. Takže, keď viete letieť a viete to spraviť z hrany, tak naozaj môžete ukázať, čo je vo vás,“ povedal pre TASR.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/