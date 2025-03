Kapustíková je po skokoch na 11. pozícii, líderkou Laateová

Trondheim 2. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v severskej kombinácii Kira Mária Kapustíková bola po skokanskej časti súťaže žien na majstrovstvách sveta v nórskom Trondheime na 11. mieste. Na strednom mostíku vyťažila z náročných podmienok maximum, skokom dlhých 92 metrov si vyslúžila od rozhodcov vysoké známky a dlho sa držala medzi najlepšími.



Prvé miesto obsadila Nórka Ingrid Laateová, druhá bola Rakúšanka Lisa Hirnerová a na tretej pozícii klasifikovali Nórku Ida Marie Hagenovú. Bežecká časť, preteky na 5 km, sú na programe o 16.00 h. Kapustíková v nej odštartuje so stratou 97 sekúnd na líderku.



Dážď a vietor robil skokankám problémy, k tomu sa neskôr viackrát menila aj štartovacia pozícia. Kapustíková išla do tejto časti pretekov s číslom tri, bez viditeľného zaváhania predviedla technicky jeden z najlepších skokov súťaže, za čo dostala celkovú známku 98,6 bodu. Zo situácie 15-ročná Slovenka ťažila v ďalšom priebehu a postarala sa o jeden z jej najlepších výsledkov medzi ženami.



Laateová potvrdila status jeden z najlepších skokaniek v súťaži, pred druhou Hirnerovou mala pred bežeckou časťou náskok 50 sekúnd. Hagenová odštartuje so stratou 65 sekúnd.