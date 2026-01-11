Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 11. január 2026
Kapustíková postúpila do hlavnej súťaže, Mesíková neuspela

Na snímke skokankana lyžiach Kira Mária Kapustíková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Kapustíková dosiahla v sobotu v Ljubne životný úspech a vďaka 17. pozícii získala prvých 14 bodov do hodnotenia prestížneho seriálu.

Autor TASR
Ljubno 11. januára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková postúpila do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v slovinskom Ljubne. Na strednom mostíku pristála na značke 86 m a a so známkou 115,8 bodu obsadila 17. miesto.

Jej krajanka Tamara Mesíková v kvalifikácii neuspela, keď predviedla výkon 79,5 m a so ziskom 101,5 bodu skončila na 53. priečke. Kapustíková dosiahla v sobotu v Ljubne životný úspech a vďaka 17. pozícii získala prvých 14 bodov do hodnotenia prestížneho seriálu.
