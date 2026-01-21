< sekcia Šport
Kapustíková postúpila v Zau do hlavnej súťaže
Dosiahla výkon 80 m a so známkou 67,2 bodu skončila na 42. priečke.
Zao 21. januára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková postúpila do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v japonskom Zau. V stredajšej kvalifikácii obsadila 32. miesto, keď pristála na značke 86,5 m a od rozhodcov dostala 81 bodov. Jej krajanka Tamara Mesíková v kvalifikácii neuspela. Dosiahla výkon 80 m a so známkou 67,2 bodu skončila na 42. priečke.