Kapustíková s Mesíkovou nepostúpili do 2. kola v Zao

Na archívnej snímke skokankana lyžiach Kira Mária Kapustíková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Kapustíková sa umiestnila v prvom kole na 37. mieste s celkovou známkou 72,6 bodu, Mesíkovú klasifikovali na 43. pozícii s 53,9 bodu.

Autor TASR
Zao 20. januára (TASR) - Reprezentantky Slovenska v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili do druhého kola pretekov Svetového pohára v japonskom Zau. Kapustíková sa umiestnila v prvom kole na 37. mieste s celkovou známkou 72,6 bodu, Mesíkovú klasifikovali na 43. pozícii s 53,9 bodu.
