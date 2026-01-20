< sekcia Šport
Kapustíková s Mesíkovou nepostúpili do 2. kola v Zao
Autor TASR
Zao 20. januára (TASR) - Reprezentantky Slovenska v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili do druhého kola pretekov Svetového pohára v japonskom Zau. Kapustíková sa umiestnila v prvom kole na 37. mieste s celkovou známkou 72,6 bodu, Mesíkovú klasifikovali na 43. pozícii s 53,9 bodu.