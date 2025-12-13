Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
13. december 2025
Kapustíková s Mesíkovou neuspeli ani v sobotnej kvalifikácii

.
Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková. Foto: TASR/AP

Kapustíková obsadila 44. miesto za skok dlhý 106 m.

Autor TASR
Klingenthal 13. decembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková a Kira Mária Kapustíková neuspeli ani v sobotnej kvalifikácii na podujatí Svetového pohára v nemeckom Klingenthale. Ani jedna z nich nepostúpila do hlavnej súťaže, keď Kapustíková obsadila 44. miesto za skok dlhý 106 m a Mesíková skončila hneď za ňou výkonom 102 metrov.
.

