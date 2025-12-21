< sekcia Šport
Kapustíková sa v Engelbergu umiestnila na 33. mieste
Autor TASR
Engelberg 21. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková obsadila v nedeľných pretekoch Svetového pohára vo švajčiarskom Engelbergu 33. miesto. V 1. kole skočila 116 metrov a získala 93,7 b. Nedostala sa tak do 2. kola, postup bol na úrovni 99,2 bodu. Druhú zo Sloveniek Tamaru Mesíkovú rovnako ako v sobotných prvých pretekoch diskvalifikovali v kvalifikácii.