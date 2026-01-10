< sekcia Šport
Kapustíková skončila v Ljubne 17. a získala prvých 14 bodov
Kapustíková naznačila sľubnú formu už v piatkovej kvalifikácii, v ktorej bola 22.
Autor TASR
Ljubno 10. januára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková získala prvých 14 bodov do hodnotenia Svetového pohára. Iba 16-ročná reprezentantka obsadila na sobotňajšom podujatí na strednom mostíku v slovinskom Ljubne cenné 17. miesto s celkovou známkou 204,7 bodu. Z víťazstva sa tešila favorizovaná domáca Nika Prevcová.
Kapustíková naznačila sľubnú formu už v piatkovej kvalifikácii, v ktorej bola 22. V 1. kole pristála na značke 84 m, od rozhodcov dostala známku 101 bodu a zaradila sa na 21. miesto. V druhom kole predviedla rovnako dlhý skok, no dostala lepšie známky za štýl a posunula sa o štyri priečky. Urobila tak výrazný krok k zisku miestenky na ZOH 2026. Jej krajanka Tamara Mesíková nepostúpila do hlavnej súťaže. Prevcová triumfovala s priepastným náskokom 24,2 bodu pred Rakúšankou Lisou Ederovou, tretia skončila s vyše 30-bodovou stratou Nemka Selina Freitagová.
Kapustíková naznačila sľubnú formu už v piatkovej kvalifikácii, v ktorej bola 22. V 1. kole pristála na značke 84 m, od rozhodcov dostala známku 101 bodu a zaradila sa na 21. miesto. V druhom kole predviedla rovnako dlhý skok, no dostala lepšie známky za štýl a posunula sa o štyri priečky. Urobila tak výrazný krok k zisku miestenky na ZOH 2026. Jej krajanka Tamara Mesíková nepostúpila do hlavnej súťaže. Prevcová triumfovala s priepastným náskokom 24,2 bodu pred Rakúšankou Lisou Ederovou, tretia skončila s vyše 30-bodovou stratou Nemka Selina Freitagová.