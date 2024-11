Kapustíková v premiére v prestížnom seriáli na 36. mieste

Lillehammer 23. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková sa hneď v premiérovom štarte vo Svetovom pohári prebojovala do hlavnej súťaže. Na mostíku v nórskom Lillehammeri obsadila 36. miesto, keď pristála na značke 96 metrov a od rozhodcov dostala známku 61,5 bodu.



Od postupu do 2. kola medzi bodovanú tridsiatku ju delilo takmer 20 bodov. V kvalifikácii zaletela iba 15-ročná skokanka do vzdialenosti 112,5 m a vytvorila slovenský rekord. Z víťazstva na úvodnom podujatí sezóny sa tešila Slovinka Nika Prevcová, ktorá triumfovala s celkovým ziskom 269,9 bodu.