Kapustová strieborná v šprinte junioriek, Christovová zlatá

Letné MS v biatlone (Osrblie/SR) - šprint



juniorky (6 km):



1. Lora Christovová (Bul.) 17:00,6 min (1 trestný okruh), 2. Ema KAPUSTOVÁ (SR) +26,2 s, 3. Valentina Dimitrovová (Bul.) +45,3 (obe 1), ..., 8. Kristína MAKOVÍNYOVÁ +1:24,5 (0), 17. Veronika MICHALECHOVÁ +3:12,2 (3), 19. Tamara MOLENTOVÁ +3:14,7, 25. Alžbeta GARGULÁKOVÁ +3:54,4 (obe 4), 29. Michaela STRAKOVÁ +4:26,5 (6)



Osrblie 26. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka Ema Kapustová vybojovala striebornú medailu v šprinte junioriek na majstrovstvách sveta v letnom biatlone v Osrblí. V sobotňajších pretekoch na 6 km urobila jednu chybu na ležke a do cieľa prišla s mankom 26,2 sekundy na víťazku Loru Christovovú z Bulharska. Bronz získala Bulharka Valentina Dimitrovová.Kapustová mala na dosah medailu už vo štvrtkovom superšprinte, po nevydarenej streľbe v ľahu však napokon skončila štvrtá. "uviedla 20-ročná pretekárka pre mediálny tím podujatia.V najlepšej desiatke skončila aj Kapustovej krajanka Kristína Makovínyová, ktorá predviedla čistú streľbu a do cieľa dobehla ôsma. Veronika Michalechová obsadila po troch chybách 17. priečku. Tamara Molentová a Alžbeta Garguláková absolvovali štyri trestné okruhy a skončili na 19., respektíve 25. mieste. Michaela Straková sa po šiestich chybách umiestnila na 29. priečke.Všetky slovenské reprezentantky mali už pred štartom istý postup do stíhacích pretekov, ktoré sú na programe v nedeľu o 10.30 h.