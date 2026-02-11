< sekcia Šport
Kapustová verila v ZOH 2026 už pred 8 rokmi, má aj talizman
Ema Kapustová si pred ôsmimi rokmi vysnila, že bude štartovať na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Anterselva 11. februára (TASR) - Ema Kapustová si pred ôsmimi rokmi vysnila, že bude štartovať na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo a aby si svoje predsavzatie neustále pripomínala, nechala si ho zhmotniť v podobe talizmanu. V stredu, po svojom premiérovom štarte vo vytrvalostných pretekoch, ho dvadsaťtriročná biatlonistka vytiahla spoza pretekárskej kombinézy a ukázala, že sny sa plnia.
Kapustová ho mala zavesený na retiazke na krku. Na medailóne sa vyníma postava biatlonistky, päť olympijských kruhov a číslica 2026. „Dnes som vytiahla svoj talizman spred ôsmich rokov, kedy som si ho dala vyrobiť. Je tam rok 2026. Vtedy to bol sen a teraz to je skutočnosť,“ povedala po svojich premiérových pretekoch na olympijských hrách. Talizman si navrhla sama, vyrobili ho v zlatníctve v Revúcej a dostala ho pod stromček od rodičov.
Vo vytrvalostných pretekoch na 15 km mala z kvarteta Sloveniek najlepšiu streľbu len s jednou chybou na úvodnej ležke, bežecky však rovnako ako jej kolegyne zaostala za najlepšími a skončila na 48. mieste. „Bolo to krásne, náročne, ťažké. Nebolo to výborné a nebolo to ani zlé, takže nejaké také priemerné za mňa. Aj keď som do toho dala to maximum, čo som mohla. Škoda jednej chyby hneď na prvej položke. Tie prvé položky sú mi túto sezónu asi nejaké súdené. Ako som povedala už pred pár dňami, toto stredisko vyzerá veľmi ľahko, ale je to veľmi náročné,“ opísala prvé preteky na zimnej olympiáde.
