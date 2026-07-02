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Kapverďan Cabral priblížil svoj boj s rasizmom
Dvadsaťtriročný ľavý obranca sa stal terčom nenávistných útokov v nižších ligách v Nemecku či na sociálnych sieťach po kontroverznom stretnutí Ligy majstrov za Benficu v uplynulej sezóne.
Autor TASR
Miami 2. júla (TASR) - Kapverdský futbalový reprezentant Sidny Lopes Cabral priblížil pred šestnásťfinálovým zápasom majstrovstiev sveta proti Argentíne (4. júla o 0.00 SELČ) svoj boj s rasizmom. Dvadsaťtriročný ľavý obranca sa stal terčom nenávistných útokov v nižších ligách v Nemecku či na sociálnych sieťach po kontroverznom stretnutí Ligy majstrov za Benficu v uplynulej sezóne.
Cabrala krivo obvinili fanúšikovia z nelojálneho správania voči klubu, keď si údajne vymenil dres s Viniciusom Juniorom. Malo sa tak stať počas duelu LM, keď rozhodca vylúčil jeho spoluhráča Gianlucu Prestianniho za verbálne urážky brazílskej hviezdy. „Dostával som množstvo urážlivých správ, čelil som aj rasistickým útokom a nadávkam do opíc. V istej chvíli som musel vypnúť telefón a zablokovať možnosť pridávať komentáre pod moje príspevky,“ citovala Cabrala agentúra DPA.
Obrancu Kapverd naďalej poburujú správy o rasistických útokoch po prehrách. „Je hrozné, že sa to deje aj v roku 2026. Hráči reprezentujú svoju krajinu a stále sa s nimi takto zaobchádza. Je to neprijateľné,“ dodal 23-ročný Cabral, ktorý po šampionáte prestúpi do tureckého Trabzonsporu.
Cabrala krivo obvinili fanúšikovia z nelojálneho správania voči klubu, keď si údajne vymenil dres s Viniciusom Juniorom. Malo sa tak stať počas duelu LM, keď rozhodca vylúčil jeho spoluhráča Gianlucu Prestianniho za verbálne urážky brazílskej hviezdy. „Dostával som množstvo urážlivých správ, čelil som aj rasistickým útokom a nadávkam do opíc. V istej chvíli som musel vypnúť telefón a zablokovať možnosť pridávať komentáre pod moje príspevky,“ citovala Cabrala agentúra DPA.
Obrancu Kapverd naďalej poburujú správy o rasistických útokoch po prehrách. „Je hrozné, že sa to deje aj v roku 2026. Hráči reprezentujú svoju krajinu a stále sa s nimi takto zaobchádza. Je to neprijateľné,“ dodal 23-ročný Cabral, ktorý po šampionáte prestúpi do tureckého Trabzonsporu.