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Kapverďania dostanú od prezidenta najvyššie štátne vyznamenanie
Výkon futbalistov podľa prezidenta môže znamenať nový začiatok a impulz aj pre ďalšie oblasti spoločnosti.
Autor TASR
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Praia 6. júla (TASR) - Kapverdský prezident Jose Maria Neves udelí futbalovej reprezentácii najvyššie štátne vyznamenanie za účinkovanie na MS v USA, Kanade a Mexiku. Národný tím sa vo svojom debute na šampionáte prebojoval do vyraďovacej fázy a podľa hlavy štátu ukázal novú tvár krajiny.
Prezident pripomenul, že úspech reprezentácie prišiel v čase 51. výročia nezávislosti krajiny, ktoré Kapverdy oslavovali 5. júla. „V dejinách krajiny neexistujú náhody. Prekonali sme pochybnosti aj nepriaznivé predpoklady a vybudovali Kapverdy, ktoré dnes rešpektuje celý svet. 'Modré žraloky' si zaslúžia najvyššiu poctu a Kapverdy ich preto vyznamenajú Medailou Amilcara Cabrala,“ citovala Nevesa agentúra Lusa.
Výkon futbalistov podľa neho môže znamenať nový začiatok a impulz aj pre ďalšie oblasti spoločnosti. Štát chce spolu s trénerom Bubistom a ďalšími členmi realizačného tímu analyzovať, čo stálo za úspechom reprezentácie. „Tento vzorec musíme preniesť aj do zdravotníctva, školstva, verejnej správy či podnikania,“ vyhlásil prezident.
Kapverdy v základnej H-skupine remizovali so Španielskom (0:0), Uruguajom (2:2) aj Saudskou Arábiou (0:0) a postúpili z druhého miesta. V šestnásťfinále nestačili na obhajcov majstrovského titulu z Argentíny, s ktorými to dotiahli až do predĺženia a napokon prehrali 2:3. Po návrate domov ich na Medzinárodnom letisku Nelsona Mandelu privítali tisíce fanúšikov a tím následne absolvoval slávnostný sprievod ulicami hlavného mesta Praia.
Prezident pripomenul, že úspech reprezentácie prišiel v čase 51. výročia nezávislosti krajiny, ktoré Kapverdy oslavovali 5. júla. „V dejinách krajiny neexistujú náhody. Prekonali sme pochybnosti aj nepriaznivé predpoklady a vybudovali Kapverdy, ktoré dnes rešpektuje celý svet. 'Modré žraloky' si zaslúžia najvyššiu poctu a Kapverdy ich preto vyznamenajú Medailou Amilcara Cabrala,“ citovala Nevesa agentúra Lusa.
Výkon futbalistov podľa neho môže znamenať nový začiatok a impulz aj pre ďalšie oblasti spoločnosti. Štát chce spolu s trénerom Bubistom a ďalšími členmi realizačného tímu analyzovať, čo stálo za úspechom reprezentácie. „Tento vzorec musíme preniesť aj do zdravotníctva, školstva, verejnej správy či podnikania,“ vyhlásil prezident.
Kapverdy v základnej H-skupine remizovali so Španielskom (0:0), Uruguajom (2:2) aj Saudskou Arábiou (0:0) a postúpili z druhého miesta. V šestnásťfinále nestačili na obhajcov majstrovského titulu z Argentíny, s ktorými to dotiahli až do predĺženia a napokon prehrali 2:3. Po návrate domov ich na Medzinárodnom letisku Nelsona Mandelu privítali tisíce fanúšikov a tím následne absolvoval slávnostný sprievod ulicami hlavného mesta Praia.