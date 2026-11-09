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Kapverdský hrdina z MS Vozinha získal s Colo-Colo čilský titul
Jeho mužstvo si ho zabezpečilo víkendovým víťazstvom 2:1 na ihrisku CD Ňublense.
Autor TASR
Santiago de Chile 9. novembra (TASR) - Kapverdský brankár Vozinha sa vo veku 40 rokov stal majstrom Čile. Po tom, čo sa v lete preslávil svojimi výkonmi na futbalových MS, získal s tímom CSD Colo-Colo v predstihu majstrovský titul. Jeho mužstvo si ho zabezpečilo víkendovým víťazstvom 2:1 na ihrisku CD Ňublense.
Vozinha po stretnutí oslavoval titul so spoluhráčmi a fanúšikom predstavil veľkú majstrovskú trofej ozdobenú žltými stuhami. Do čilského klubu prestúpil až v auguste z Portugalska. Odvtedy nastúpil v piatich ligových dueloch a inkasoval štyri góly.
Priazeň fanúšikov si získal počas MS v USA, Kanade a Mexiku, kde sa prezentoval viacerými výbornými zákrokmi. Aj vďaka jeho výkonom dokázali Kapverdské ostrovy pri svojej premiérovej účasti na svetovom šampionáte prekvapujúco remizovať v skupinovej fáze s neskoršími majstrami sveta zo Španielska 0:0.
Čilský titul oslávil Vozinha aj po boku bývalej hviezdy Bayernu Mníchov Artura Vidala, ktorý pôsobí v Colo-Colo od januára 2024. Práve čilský stredopoliar otvoril skóre víkendového stretnutia proti Ňublense.
Vozinha po stretnutí oslavoval titul so spoluhráčmi a fanúšikom predstavil veľkú majstrovskú trofej ozdobenú žltými stuhami. Do čilského klubu prestúpil až v auguste z Portugalska. Odvtedy nastúpil v piatich ligových dueloch a inkasoval štyri góly.
Priazeň fanúšikov si získal počas MS v USA, Kanade a Mexiku, kde sa prezentoval viacerými výbornými zákrokmi. Aj vďaka jeho výkonom dokázali Kapverdské ostrovy pri svojej premiérovej účasti na svetovom šampionáte prekvapujúco remizovať v skupinovej fáze s neskoršími majstrami sveta zo Španielska 0:0.
Čilský titul oslávil Vozinha aj po boku bývalej hviezdy Bayernu Mníchov Artura Vidala, ktorý pôsobí v Colo-Colo od januára 2024. Práve čilský stredopoliar otvoril skóre víkendového stretnutia proti Ňublense.