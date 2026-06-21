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Kapverdy nastúpia v pondelok proti Uruguaju o ďalšiu senzáciu
Kapverdy vo svojej premiére na MS previedli disciplinovaný výkon v defenzíve, ktorý podčiarkol niekdajší brankár AS Trenčín Vozinha.
Autor TASR
Miami 21. júna (TASR) - Futbalisti Kapverd nastúpia na svoj druhý zápas na 23. majstrovstvách sveta proti Uruguaju s cieľom priblížiť sa k postupu do vyraďovacej fázy. Debutanti na svetovom šampionáte senzačne remizovali v úvodnom stretnutí H-skupiny s úradujúcimi majstrami Európy Španielmi 0:0 a proti dvojnásobným majstrom sveta chcú potvrdiť, že tento výsledok nebol náhodou. Súboj na Štadióne Hard Rock v Miami má úvodný výkop v pondelok 22. júna o 00.00 SELČ.
Kapverdy vo svojej premiére na MS previedli disciplinovaný výkon v defenzíve, ktorý podčiarkol niekdajší brankár AS Trenčín Vozinha. Štyridsaťročný gólman si po stretnutí získal veľkú pozornosť médií, a to nielen vďaka svojmu výkonu, ale aj osobnému príbehu. Jeho matka nebola na zápase proti Španielsku pre finančné náklady spojené s vízami, no po žiadosti Hakeema Jeffriesa v Snemovni reprezentantov jej americké ministerstvo zahraničných vecí poplatky odpustilo a do Miami už pricestovala.
Tréner africkej krajiny Bubista si malé ciele nedáva a po zisku historického bodu povedal, že jeho tím chce v náročnej skupine zabojovať o historický postup. „Sme malá krajina a proti Španielsku sme sa ukázali. Máme veľké srdce a odolnosť. Chceme ukázať identitu našich ľudí, teda odvahu, jednotu a odhodlanosť bojovať. Chceme sa pokúsiť o nemožné,“ uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii.
Uruguaj v úvodnom kole remizoval so Saudskou Arábiou 1:1, všetky štyri tímy tak majú zhodne po jednom bode. Mužstvo pod vedením Marcela Bielsu bolo favoritom už v otváracom súboji, no rovnako ako Španielsko nedokázalo získať tri body napriek územnej i streleckej prevahe. Proti Kapverdom bude potrebovať väčšiu efektivitu najmä v ofenzíve, kde sa očakáva viac od Darwina Nuneza z Al-Hilalu aj stredopoliara Realu Madrid Federica Valverdeho. „Valverde je hráč, ktorý dokáže zlepšiť akciu, keď dostane priestor. Možno ho pravá strana pripravila o veľa možností dostať sa k lopte. Niekedy poviete, že sa lopty skoro nedotkne a inokedy, ako v zápase proti City, sa jej dotkne štyrikrát a práve tými niekoľkými dotykmi rozhodne o víťazstve,“ uviedol argentínsky kouč pre fifa.com.
Bubista má pred juhoamerickým súperom zdravý rešpekt, ale remíza so Španielskom Kapverdy nabudila. „Vieme, aký dobrý je Uruguaj, ale veríme našej príprave aj hráčom. Urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli cieľ, ktorým je postup do ďalšej fázy,“ citovala 56-ročného kormidelníka agentúra DPA. „Po mierne trpkej remíze so Saudskou Arábiou sme mali veľmi dobrý týždeň. Splnil som si sen zahrať si na majstrovstvách sveta a spolu s rodinou sme nesmierne hrdí, že sme to mohli zažiť,“ konštatoval uruguajský krídelník Brian Rodriguez, ktorý nastúpil v závere duelu so Saudskou Arábiou.
Ešte pred stretnutím prehovorí do postupových šancí vzájomný zápas Španielska a ázijskej krajiny, ktorý je na programe o 18.00 SELČ na Štadióne Mercedes-Benz v Atlante.
Kapverdy vo svojej premiére na MS previedli disciplinovaný výkon v defenzíve, ktorý podčiarkol niekdajší brankár AS Trenčín Vozinha. Štyridsaťročný gólman si po stretnutí získal veľkú pozornosť médií, a to nielen vďaka svojmu výkonu, ale aj osobnému príbehu. Jeho matka nebola na zápase proti Španielsku pre finančné náklady spojené s vízami, no po žiadosti Hakeema Jeffriesa v Snemovni reprezentantov jej americké ministerstvo zahraničných vecí poplatky odpustilo a do Miami už pricestovala.
Tréner africkej krajiny Bubista si malé ciele nedáva a po zisku historického bodu povedal, že jeho tím chce v náročnej skupine zabojovať o historický postup. „Sme malá krajina a proti Španielsku sme sa ukázali. Máme veľké srdce a odolnosť. Chceme ukázať identitu našich ľudí, teda odvahu, jednotu a odhodlanosť bojovať. Chceme sa pokúsiť o nemožné,“ uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii.
Uruguaj v úvodnom kole remizoval so Saudskou Arábiou 1:1, všetky štyri tímy tak majú zhodne po jednom bode. Mužstvo pod vedením Marcela Bielsu bolo favoritom už v otváracom súboji, no rovnako ako Španielsko nedokázalo získať tri body napriek územnej i streleckej prevahe. Proti Kapverdom bude potrebovať väčšiu efektivitu najmä v ofenzíve, kde sa očakáva viac od Darwina Nuneza z Al-Hilalu aj stredopoliara Realu Madrid Federica Valverdeho. „Valverde je hráč, ktorý dokáže zlepšiť akciu, keď dostane priestor. Možno ho pravá strana pripravila o veľa možností dostať sa k lopte. Niekedy poviete, že sa lopty skoro nedotkne a inokedy, ako v zápase proti City, sa jej dotkne štyrikrát a práve tými niekoľkými dotykmi rozhodne o víťazstve,“ uviedol argentínsky kouč pre fifa.com.
Bubista má pred juhoamerickým súperom zdravý rešpekt, ale remíza so Španielskom Kapverdy nabudila. „Vieme, aký dobrý je Uruguaj, ale veríme našej príprave aj hráčom. Urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli cieľ, ktorým je postup do ďalšej fázy,“ citovala 56-ročného kormidelníka agentúra DPA. „Po mierne trpkej remíze so Saudskou Arábiou sme mali veľmi dobrý týždeň. Splnil som si sen zahrať si na majstrovstvách sveta a spolu s rodinou sme nesmierne hrdí, že sme to mohli zažiť,“ konštatoval uruguajský krídelník Brian Rodriguez, ktorý nastúpil v závere duelu so Saudskou Arábiou.
Ešte pred stretnutím prehovorí do postupových šancí vzájomný zápas Španielska a ázijskej krajiny, ktorý je na programe o 18.00 SELČ na Štadióne Mercedes-Benz v Atlante.
Pondelok, 22. júna, 00.00 SELČ
Štadión Hard Rock (Miami)
H-skupina, 2. kolo
Uruguaj - Kapverdy, rozhodujú: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)
Predpokladané zostavy:
Uruguaj: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Ugarte, Bentancur - Valverde, Vinas, M. Araujo - Canobbio
Kapverdy: Vozinha - Moreira, R. Lopes, Borges, Lopes Cabral - Pina - Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo - Livramento
Štadión Hard Rock (Miami)
H-skupina, 2. kolo
Uruguaj - Kapverdy, rozhodujú: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)
Predpokladané zostavy:
Uruguaj: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Ugarte, Bentancur - Valverde, Vinas, M. Araujo - Canobbio
Kapverdy: Vozinha - Moreira, R. Lopes, Borges, Lopes Cabral - Pina - Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo - Livramento
tabuľka:
1. Uruguaj 1 0 1 0 1:1 1
Saudská Arábia 1 0 1 0 1:1 1
3. Španielsko 1 0 1 0 0:0 1
Kapverdy 1 0 1 0 0:0 1
1. Uruguaj 1 0 1 0 1:1 1
Saudská Arábia 1 0 1 0 1:1 1
3. Španielsko 1 0 1 0 0:0 1
Kapverdy 1 0 1 0 0:0 1