< sekcia Šport
Kapverdy trápili Argentínu, no skončili, Bubista: Som hrdý na tím
Plynula 29. minúta, keď sa Lionel Messi dostal tesne za obranu Kapverd a v súboji veteránov zblízka prekonal 40-ročného brankára Vozinhu.
Autor TASR
Miami Gardens 4. júla (TASR) - Zápas medzi futbalistami Argentíny a Kapverd o postup do osemfinále MS priniesol ďalší gól Messiho, srdnatý výkon outsidera, ale aj očakávaný postup úradujúcich majstrov sveta. Duel napokon vyvrcholil v predĺžení, v ktorom už Kapverdy nedokázali odpovedať na vlastný gól obrancu Dineyho Borgesa. Za spôsob, akým sa prezentovali na celom šampionáte a aj v súboji s jedným z najväčších favoritov, si vyslúžili uznanie od trénera súpera aj protihráčov.
Pre trénera Lionela Scaloniho to bol jubilejný 100. zápas na lavičke Argentíny. „Zo stovky zápasov práve tento zanechal vo mne ako trénerovi najväčšiu stopu. Bolo by šialené prehrať ho,“ uviedol Scaloni podľa AFP.
Plynula 29. minúta, keď sa Lionel Messi dostal tesne za obranu Kapverd a v súboji veteránov zblízka prekonal 40-ročného brankára Vozinhu. Messi skóroval vo všetkých štyroch doterajších zápasoch na MS 2026, celkovo má na nich už sedem presných zásahov a s 20 gólmi vylepšil vlastný rekord v počte gólov na MS. Argentínsky fenomén sa stal prvým hráčom, ktorý strelil sedem gólov na viac než jedných MS. Takýto výkon predviedol aj na MS 2022, tentoraz ho môže ešte vylepšiť. Na MS skóroval v ôsmom zápase po sebe, čo je takisto rekordná séria. Kapverdy sa stali štrnástym súperom, ktorého Messi prekonal na MS - druhý najväčší počet súperov (10) prekonali Jürgen Klinsmann, Ronaldo Nazario a Miroslav Klose.
Argentína mala po Messiho góle proti Kapverdám hru pod kontrolou a po prvom polčase to vyzeralo, že by s dosiahnutím víťazstva (v riadnom hracom čase) nemala mať problém. Herne mala navrch aj v druhom dejstve, no v 59. minúte Deroy Duarte prízemnou strelou v šestnástke vyrovnal. Ani viacero šancí Argentíny, v ktorých sa niekoľkokrát ocitol aj Messi, neodvrátilo predĺženie. Gólom ho odštartoval Lisandro Martinez, no obranca Sidny Lopes Cabral efektnou strelou spoza šestnástky do vzdialenejšieho horného rohu upravil na 2:2. Na rozdiel od riadneho hracieho času mali Kapverdy v predĺžení viac striel (10:7, na bránu 3:2), no napokon nezvíťazili. V 111. minúte Borges v snahe odvrátiť rohový kop Messiho hlavičkou umiestnil loptu do vlastnej brány.
Reprezentanti Kapverd na turnaji skončili, hoci ani raz neprehrali v riadnom hracom čase. V základnej skupine získali tri body za remízy so Španielskom (0:0,), Uruguajom (2:2) a Saudskou Arábiou (0:0). Do nerozhodného výsledku dotiahli aj historický duel vo vyraďovacej časti, no napokon v ňom prehrali. „Som veľmi hrdý na to, čo sme na tomto turnaji ukázali. Ukázali sme svetu našu identitu. Môžem len poďakovať hráčom nášho tímu za ich úsilie a za srdce, ktoré ukázali na ihrisku. Možno sme malá krajina, ale môžeme hrať proti najlepším tímom na svete,“ uviedol tréner Kapverd Pedro Leitao Brito Bubista. Jeho náprotivok Scaloni neskrýval rešpekt k súperovi. „Blahoželám mu k výborným výkonom a k dojmu, ktorý tu zanechal. Všetci hovoria, že hrať proti tomuto tímu nie je ľahké a dnes to potvrdil. Hráči Kapverd dokázali, že vytvorili výborné mužstvo. Po zápase sme boli veľmi unavení, pretože sme doň museli dať všetko,“ dodal Scaloni.
Argentína sa v ďalšej fáze stretne s Egyptom, ktorý vyradil Austráliu.
Pre trénera Lionela Scaloniho to bol jubilejný 100. zápas na lavičke Argentíny. „Zo stovky zápasov práve tento zanechal vo mne ako trénerovi najväčšiu stopu. Bolo by šialené prehrať ho,“ uviedol Scaloni podľa AFP.
Plynula 29. minúta, keď sa Lionel Messi dostal tesne za obranu Kapverd a v súboji veteránov zblízka prekonal 40-ročného brankára Vozinhu. Messi skóroval vo všetkých štyroch doterajších zápasoch na MS 2026, celkovo má na nich už sedem presných zásahov a s 20 gólmi vylepšil vlastný rekord v počte gólov na MS. Argentínsky fenomén sa stal prvým hráčom, ktorý strelil sedem gólov na viac než jedných MS. Takýto výkon predviedol aj na MS 2022, tentoraz ho môže ešte vylepšiť. Na MS skóroval v ôsmom zápase po sebe, čo je takisto rekordná séria. Kapverdy sa stali štrnástym súperom, ktorého Messi prekonal na MS - druhý najväčší počet súperov (10) prekonali Jürgen Klinsmann, Ronaldo Nazario a Miroslav Klose.
Argentína mala po Messiho góle proti Kapverdám hru pod kontrolou a po prvom polčase to vyzeralo, že by s dosiahnutím víťazstva (v riadnom hracom čase) nemala mať problém. Herne mala navrch aj v druhom dejstve, no v 59. minúte Deroy Duarte prízemnou strelou v šestnástke vyrovnal. Ani viacero šancí Argentíny, v ktorých sa niekoľkokrát ocitol aj Messi, neodvrátilo predĺženie. Gólom ho odštartoval Lisandro Martinez, no obranca Sidny Lopes Cabral efektnou strelou spoza šestnástky do vzdialenejšieho horného rohu upravil na 2:2. Na rozdiel od riadneho hracieho času mali Kapverdy v predĺžení viac striel (10:7, na bránu 3:2), no napokon nezvíťazili. V 111. minúte Borges v snahe odvrátiť rohový kop Messiho hlavičkou umiestnil loptu do vlastnej brány.
Reprezentanti Kapverd na turnaji skončili, hoci ani raz neprehrali v riadnom hracom čase. V základnej skupine získali tri body za remízy so Španielskom (0:0,), Uruguajom (2:2) a Saudskou Arábiou (0:0). Do nerozhodného výsledku dotiahli aj historický duel vo vyraďovacej časti, no napokon v ňom prehrali. „Som veľmi hrdý na to, čo sme na tomto turnaji ukázali. Ukázali sme svetu našu identitu. Môžem len poďakovať hráčom nášho tímu za ich úsilie a za srdce, ktoré ukázali na ihrisku. Možno sme malá krajina, ale môžeme hrať proti najlepším tímom na svete,“ uviedol tréner Kapverd Pedro Leitao Brito Bubista. Jeho náprotivok Scaloni neskrýval rešpekt k súperovi. „Blahoželám mu k výborným výkonom a k dojmu, ktorý tu zanechal. Všetci hovoria, že hrať proti tomuto tímu nie je ľahké a dnes to potvrdil. Hráči Kapverd dokázali, že vytvorili výborné mužstvo. Po zápase sme boli veľmi unavení, pretože sme doň museli dať všetko,“ dodal Scaloni.
Argentína sa v ďalšej fáze stretne s Egyptom, ktorý vyradil Austráliu.