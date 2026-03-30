< sekcia Šport
Kapverdy zdolali v príprave Fínsko po jedenástkovom rozstrele
V riadnom hracom čase sa stretnutie turnaja FIFA Series skončilo 1:1.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Futbalisti Kapverd zvíťazili v pondelkovom prípravnom zápase nad Fínskom po jedenástkovom rozstrele 4:2. V riadnom hracom čase sa stretnutie turnaja FIFA Series skončilo 1:1.
výsledok:
Kapverdy - Fínsko 1:1 (0:1), 4:2 v rozstrele
Góly: 67. Pires - 45.+4 Skytta
