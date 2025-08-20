< sekcia Šport
Karabach či Club Bruggy uspeli v dueloch play off Ligy majstrov
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Futbalisti belgického Club Bruggy si vytvorili výbornú východiskovú pozíciu na postup do hlavnej fázy Ligy majstrov. V úvodnom stretnutí play off zdolali Glasgow Rangers na jeho pôde 3:1. Odveta je na programe v stredu 27. augusta.
Glasgowčania nezachytili vstup do zápasu a už v 20. minúte prehrávali o tri góly. V tretej minúte skóroval Romeo Vermant, o štyri minúty sa k nemu pridal Jorne Spillers a sľubný náskok hostí navýšil Brandon Mechele. Šance na zvrat pred odvetou zachránil pre Rangers v 50. minúte presným zásahom Danilo Pereira.
Rovnakým výsledkom si poradili vonku hráči azerbajdžanského FK Karabach s maďarským Ferencvárosom Budapešť. Domáci síce viedli po úvodnom dejstve 1:0 po góle Barnabása Vargu, hostia však trikrát skórovali po zmene strán. Postupne sa presadili Marko Jankovič, Kevin Medina a víťazstvo Karabachu poistil v 85. minúte Musa Qurbanly. Odveta v Azerbajdžane sa odohrá takisto v stredu o týždeň.
Úspešné ťaženie hosťujúcich tímov podčiarkol cypreský FC Pafos. Na horúcej pôde v Belehrade uhral s Crvenou Zvezdou výsledok 2:1. Odveta v Pafose sa uskutoční v utorok 26. augusta.
Liga majstrov - 2. predkolo, prvé zápasy:
Ferencváros Budapešť - Karabach FK 1:3 (1:0)
Góly: 29. Varga - 50. Jankovič, 67. Medina, 85. Qurbanly
Crvena Zvezda Belehrad - Pafos FC 1:2 (0:1)
Góly: 58. Duarte - 1. Correia, 52. Pepe (z 11 m)
Glasgow Rangers - Club Bruggy 1:3 (0:3)
Góly: 50. Pereira - 3. Vermant, 7. Spileers, 20. Mechele
