Karabach postúpil do ligovej fázy aj po prehre 2:3 s Ferencvárosom
Ferencváros musel zmazať dvojgólové manko, ak chcel pomýšľať na postup.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalisti azerbajdžanského Karabachu postúpili po ôsmich rokoch do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvetnom stretnutí play off prehrali síce doma s Ferencvárosom 2:3, ale z dvojzápasu mali lepšie celkové skóre, keďže predtým zvíťazili na pôde súpera 3:1. Na maďarský klub tak čaká účinkovanie v ligovej fáze Európskej ligy.
Ferencváros musel zmazať dvojgólové manko, ak chcel pomýšľať na postup. Po góle Josepha v 12. minúte vykresal nádej, ale ešte do konca prvého polčasu sa na domácej strane presadili Leandro Andrade a Zoubir. Hostia zdramatizovali gólmi Vargu a Tótha, ale zápas nedostali napokon do predĺženia.
play off Ligy majstrov - odveta:
Karabach FK - Ferencváros Budapešť 2:3 (2:1)
Góly: 25. Leandro Andrade, 45. Zoubir - 12. Joseph, 55. Varga (z 11 m), 82. Tóth
/prvý zápas: 3:1, Karabach postúpil do ligovej fázy LM/
