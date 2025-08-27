Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Karabach postúpil do ligovej fázy aj po prehre 2:3 s Ferencvárosom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ferencváros musel zmazať dvojgólové manko, ak chcel pomýšľať na postup.

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalisti azerbajdžanského Karabachu postúpili po ôsmich rokoch do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvetnom stretnutí play off prehrali síce doma s Ferencvárosom 2:3, ale z dvojzápasu mali lepšie celkové skóre, keďže predtým zvíťazili na pôde súpera 3:1. Na maďarský klub tak čaká účinkovanie v ligovej fáze Európskej ligy.

Ferencváros musel zmazať dvojgólové manko, ak chcel pomýšľať na postup. Po góle Josepha v 12. minúte vykresal nádej, ale ešte do konca prvého polčasu sa na domácej strane presadili Leandro Andrade a Zoubir. Hostia zdramatizovali gólmi Vargu a Tótha, ale zápas nedostali napokon do predĺženia.



play off Ligy majstrov - odveta:

Karabach FK - Ferencváros Budapešť 2:3 (2:1)

Góly: 25. Leandro Andrade, 45. Zoubir - 12. Joseph, 55. Varga (z 11 m), 82. Tóth

/prvý zápas: 3:1, Karabach postúpil do ligovej fázy LM/


