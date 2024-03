Karabin a Tokárová bez priameho postupu, čakajú ich opravné jazdy

Rotterdam 15. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v šortreku Jakub Karabin si na majstrovstvách sveta v Rotterdame nevybojoval priamy postup do semifinále na 1500 m. V piatok skončil vo svojej štvrťfinálovej jazde časom 2:29,511 minúty na poslednom siedmom mieste a o prienik do semifinále sa tak bude usilovať v opravnej jazde.



Karabin sa predstavil aj na 500 m trati, v ktorej nepostúpil z kvalifikácie časom 44,204 min. O postup rovnako zabojuje v repasáži. Tá ho čaká aj na 1000 m, kde v kvalifikácii bol vo svojej skupine piaty (1:32,306).



V akcii bola aj Slovenka Tamara Tokárová, vo štvrťfinále na 1500 m skončila vo svojej jazde na 5. mieste časom 2:34,589 min. O postup do semifinále sa bude pokúšať v opravnej jazde. Predstavila sa aj na 500 m, vo svojej rozjazde skončila štvrtá za 46,641 sekundy. Priamo do štvrťfinále postúpili len prvé dve pretekárky z každej rozjazdy. Opravné štvrťfinále ju čaká v sobotu. V rozjazde na 1000 m nemala Tokárová registrovaný čas.