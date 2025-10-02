Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Karalahtiho zatkli pre podozrenie z drogovej činnosti

Podľa okresného súdu je Karalahti podozrivý z trestného činu spáchaného v Helsinkách medzi 1. júnom a 29. septembrom.

Helsinki 2. októbra (TASR) - Bývalého fínskeho hokejistu Jereho Karalahtiho vo štvrtok zatkli v Helsinkách pre podozrenie zo spáchania závažného trestného činu súvisiaceho s drogami. Informoval o tom portál yle.fi

Podľa okresného súdu je Karalahti podozrivý z trestného činu spáchaného v Helsinkách medzi 1. júnom a 29. septembrom. Obvinenia v tejto veci majú byť vznesené do 15. januára 2026 a podľa zdroja polícia pokračuje vo vyšetrovaní. Právnik hokejistu Mikko Ruuttunen nespresnil povahu údajného trestného činu, jeho klient svoju vinu úplne popiera. Už predtým ho však odsúdili za drogové trestné činy. V júli 2007 ho súd uznal vinným zo získania amfetamínu v hodnote 10.000 eur v Estónsku a z napomáhania a podnecovania k závažnému drogovému trestnému činu. Následne ho odsúdili na jeden rok a osem mesiacov podmienečného odňatia slobody.

Tento bývalý obranca hral v NHL za Los Angeles Kings a Nashville Predators, pôsobil aj v KHL v drese Dynama Minsk a Jokeritu Helsinki. O jeho služby mal dvakrát záujem aj bratislavský Slovan, no k dohode napokon neprišlo.
