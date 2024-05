Karate: Bakoš Suchánková získala zlato v kumite do 61 kg

Zadar 11. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka v karate Ingrida Bakoš Suchánková získala na ME v chorvátskom Zadare zlatú medailu v kumite do 61 kg. V dramatickom sobotňajšom finále zdolala Rakúšanku Lejlu Topalovičovú 6:5. Pre Bakoš Suchánkovú je to druhý titul európskej šampiónky, prvý vybojovala pred dvoma rokmi.







