Karate-ME: Gyurík aj Suchánková získali bronz v kumite

Poreč 22. mája (TASR) - Slovenská reprezentácia v karate získala v sobotu na ME v chorvátskom Poreči dve bronzové medaily. Vybojovali ich Adi Gyurík v kumite v kategórii do 84 kg a Ingrida Suchánková v kumite v kategórii do 61 kg.



Gyurík zdolal v súboji o 3. priečku Chorváta Ivana Kvešiča. Suchánkova vybojovala bronz po víťazstve nad Turkyňou Merve Cobanovou.