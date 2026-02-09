< sekcia Šport
Karatisti SR získali na MEJ, do 21 rokov a kadetov osem medailí
Najcennejšie kovy vybojovali vo svojich kategóriách v kumite spomedzi juniorov Nina Kvasnicová (do 55 kg) a Richard Turčaník (do 76 kg).
Autor TASR
Limassol 9. februára (TASR) - Slovenskí karatisti získali na spoločnom európskom šampionáte juniorov, do 21 rokov a kadetov v cyperskom Limassole štyri zlaté a štyri bronzové medaily. Najcennejšie kovy vybojovali vo svojich kategóriách v kumite spomedzi juniorov Nina Kvasnicová (do 55 kg) a Richard Turčaník (do 76 kg). Zlato vybojovali v kumite aj reprezentanti do 21 rokov Šimon Sečkár (do 75 kg) a Lukáš Bohunický (do 84 kg).
V kumite získali Slováci aj tri bronzy zásluhou juniorky Adriany Miernej (do 48 kg) a kadetov Dávida Kogala (do 63 kg) s Richardom Mitrikom (nad 70 kg). Bronzovú medailu brali aj juniori v tímovej súťaži kategórie kata (Branislav Bábel, Peter Macko, Juraj Oravčík, Samuel Stuška). Okrem umiestnení v top trojke si Slováci odniesli aj štyri 5. a 7. priečky. V celkovom hodnotení krajín obsadilo Slovensko druhé miesto za Ukrajinou.
V kumite získali Slováci aj tri bronzy zásluhou juniorky Adriany Miernej (do 48 kg) a kadetov Dávida Kogala (do 63 kg) s Richardom Mitrikom (nad 70 kg). Bronzovú medailu brali aj juniori v tímovej súťaži kategórie kata (Branislav Bábel, Peter Macko, Juraj Oravčík, Samuel Stuška). Okrem umiestnení v top trojke si Slováci odniesli aj štyri 5. a 7. priečky. V celkovom hodnotení krajín obsadilo Slovensko druhé miesto za Ukrajinou.