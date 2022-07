Karatistka Suchánková zabojuje na Svetových hrách o medaily

Birmingham 9. júla (TASR) - Slovenská karatistka Ingrida Suchánková bude na Svetových hrách v neolympijských športoch v americkom Birminghame bojovať o medaily. V kumite ženskej kategórie do 61 kg postúpila do semifinále, keď sa stala víťazkou B-skupiny. Informoval o tom portál olympic.sk.



Suchánková nezačala turnaj na Svetových hrách úplne podľa predstáv. S Kanaďankou Hayou Jumaaovou prehrávala už 0:3, v závere bojovala a bola blízko k vyrovnaniu. Napokon prehrala 2:3. Ak chcela postúpiť, musela zvyšné dva súboje v základnej B-skupine vyhrať.



Kľúčovým bol duel s Alexandrou Grandeovou z Peru. Bol to vyrovnaný a do poslednej sekundy dramatický duel. Dvadsaťdeväťročná členka VŠC Dukla Banská Bystrica vyhrávala 5:3, jej súperka z Južnej Ameriky však úspešným kopom krátko pred koncom vyrovnala na 5:5. Slovenka zabojovala a v posledných sekundách presne miereným úderom rozhodla o svojom triumfe 6:5.



Suchánková si potom poradila aj so Švédkou Annou-Johannou Nilssonovou 4:2. Keďže karatistka z Peru v poslednom súboji tesne zdolala Kanaďanku, o celkovom poradí v B-skupine rozhodovalo skóre. A to mala najlepšie Suchánková.



V semifinále sa úradujúca majsterka Európy stretne s Ukrajinkou Anitou Seroginovou. S rovnakou súperkou bojovala aj v semifinále májového európskeho šampionátu v tureckom Gaziantepe a zdolala ju 6:1.