Karatistky Kvasnicová a Zrumerová vybojovali na mládežníckych MS bronz

Konya 30. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky v karate Nina Kvasnicová a Alexandra Zrumerová získali na MS juniorov, kadetov a do 21 rokov v Turecku bronzové medaily.



Kvasnicová nastúpila v kategórii kumite junioriek do 53 kg, v ktorej sa predstavilo 51 dievčat. Alžírčanku Kenzu Yahjaouiovú zdolala v súboji o bronz jednoznačne 9:0. Zrumerová vybojovala bronz víťazstvom nad Hazem Alsayedovou z Egypta 4:3 v kategórii kumite kadetiek do 54 kg. Na šampionáte sa zúčastnilo 1861 športovcov zo 105 krajín.