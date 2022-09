Kardoš skončil na lavičke slovenskej volejbalovej reprezentácie

Bratislava 8. septembra (TASR) - Tréner Marek Kardoš skončil na lavičke slovenskej mužskej volejbalovej reprezentácie po neúspešnej kvalifikácii o postup na budúcoročné ME. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).



Reprezentačná rada SVF na štvrtkovom zasadnutí podrobne vyhodnotila pôsobenie tímu v sezóne 2022, členovia RR SVF prediskutovali detaily a analýzy po kvalifikácii ME. "Mal som s trénerom Kardošom veľmi otvorený rozhovor a na štvrtkovom zasadnutí prišlo k jeho zváženiu a vyvodeniu osobnej zodpovednosti za nesplnený cieľ spojený s nevydarenou kvalifikáciou. Tréner po vzájomnej dohode so SVF s okamžitou platnosťou skončil vo funkcii. Mrzí ma, že tím nepostúpil, ale zároveň to je moment pre mužský volejbal, ktorý nás núti k zásadnému komplexnému zamysleniu sa, príprave nových nastavení a krokov. Trénerovi Kardošovi ďakujem za jeho prácu, ale musím sa priznať, že vo mne stále pretrváva veľké sklamanie. Reprezentačná rada sa uzniesla na tom, že vyhlásime výberové konanie, o ktorom informujeme budúci týždeň, a to po zasadnutí Správnej rady SVF," povedal prezident SVF Marek Rojko.



Kardoš na základe dohody s prezidentom SVF bude do 30. júna 2023 pokračovať vo funkcii šéftrénera projektu SVF v Trenčíne s možným pokračovaním po dohode.



Slováci v augustovej kvalifikácii obsadili v skupine so Španielskom, Maďarskom a Gruzínskom druhé miesto a na záverečný turnaj nepostúpili. Kardoš viedol reprezentáciu posledné tri roky a s tímom štartoval na minuloročných ME, kde Slovensko obsadilo piate miesto v skupine a nepostúpilo do osemfinále.