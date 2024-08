Karibský večer v Paríži, Sv. Lucia i Dominika majú prvé zlato

Paríž 4. augusta (TASR) - Sobotňajší večer v Paríži znamenal historický míľnik pre dva malé karibské štáty Svätú Luciu a Dominiku. Oba získali vôbec prvú olympijskú medailu a hneď najcennejšiu. Postarali sa o to atlétky, šprint na 100 m vyhrala Julien Alfredová a trojskok Thea LaFondová.



Obe ženy na seba tento rok už upozornili, keď sa v úvode marca stali halovými majsterkami sveta. Alfredová však vo finále v Glasgowe na šesťdesiatke nemala za súperky najväčšie americké a jamajské hviezdy, a tak jej víťazný beh v Paríži mnohých prekvapil. Najmä organizátorov hier, ktorí ako tvár atletických súťaží zvolili Sha'Carri Richardsonovú, hoci sa začali objavovať signály, že úradujúca majsterka sveta na stovke nemá životnú formu, na americkom šampionáte sa ani nekvalifikovala do Paríža na dvojstovke. Alfredová vo finále napokon dominovala časom 10,72 s a pred Richardsonovou mala odstup 15 stotín sekundy. Naposledy mal niekto podobný náskok vo finále olympijskej stovky v Pekingu a bol to Usain Bolt.



Práve jamajský fenomén nedávnej minulosti bol pre reprezentantku Svätej Lucie vzorom. Ako sama priznala, ráno pred pretekmi si ešte pozrela video s jeho najlepšími behmi. Večer sa už ocitla vedľa neho na zozname olympijských šampiónov. "Snažím sa zostať silná, ale asi začnem každú chvíľu plakať. Znamená to veľa pre mňa, mojich trénerov a moju krajinu. Som si istá, že teraz tam sú veľké oslavy," tešila sa v cieli Alfredová.



Svätá Lucia má 170.000 obyvateľov a doteraz mala na konte len jeden významnejší športový úspech, výškarka Levern Spenecerová obsadila vo finále výšky v Riu de Janeiru 6. miesto. "Keď som vyrastala, nemala som ani poriadnu obuv. Behávala som bosá, v školskej uniforme, kdekoľvek sa dalo. Verím, že toto zlato pomôže mládeži, na Svätej Lucii sa vybuduje štadión a náš šport bude rásť," vyjadrila nádej 23-ročná Karibčanka.



LaFondová prišla na hry pri neúčasti zranenej svetovej rekordérky Yulimar Rojasovej z Venezuely ako líderka tabuliek. Práve v Glasgowe skočila 15,01 a v Paríži svoj národný rekord ešte o centimeter zlepšila, hoci pršalo. "Dážď bol trochu v môj prospech. Pršať začalo hustejšie až po mojom víťaznom pokuse, vďakabohu," priznala historicky prvá úspešná športovkyňa zo štátu, ktorý si mnohí pletú s Dominikánskou republikou.



Dominika má iba 70.000 obyvateľov, ak by tak všetci prišli na Stade de France, kde sa konali atletické súťaže, zostali by voľné miesta. Zásluhou LaFondovej tak na ňom prvýkrát v olympijskej histórii zaviala na najvyššom stožiari vlajka, ktorá má zo všetkých na svete najväčší podiel fialovej farby a to zásluhou štátneho znaku, v ktorom je papagáj amazoňan cisársky. "Je to mimoriadna pocta. Byť Dominičankou, niesť vlajku, reprezentovať štát s iba 70.000 obyvateľmi a priniesť prvú medailu, prvé zlato. Ó Bože, aký úžasný rok," žasla po pretekoch LaFondová.