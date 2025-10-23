< sekcia Šport
Karl je najmladší strelec Bayernu v súťaži. Veľmi sa teším, hovorí
Karl sa gólovo presadil už v 5. minúte stredajšieho duelu 3. kola ligovej fázy, keď si pred pokutovým územím šikovne vytvoril palebnú pozíciu a tesne spoza šestnástky zakončil presne.
Autor TASR
Mníchov 23. októbra (TASR) - Sedemnásťročný nemecký futbalista Lennart Karl sa vo svojom debute v základnej zostave v Lige majstrov stal najmladším strelcom Bayernu Mníchov v najprestížnejšej klubovej súťaži. Pri víťazstve 4:0 nad FC Bruggy otvoril skóre a po zápase dal najavo svoju radosť. Zdôraznil, že musí pracovať ďalej.
Karl sa gólovo presadil už v 5. minúte stredajšieho duelu 3. kola ligovej fázy, keď si pred pokutovým územím šikovne vytvoril palebnú pozíciu a tesne spoza šestnástky zakončil presne. „Veľmi sa teším z môjho gólu aj výkonu. S tímom sa bavíme, do každého tréningu dávame všetko, čo si prenášame aj do zápasov. Byť vyhlásený za hráča zápasu ma taktiež robí šťastným, ale musím pracovať ďalej a stavať na tom,“ citovala agentúra DPA Karla, ktorý vo veku 17 rokov a 242 dní prekonal o 121 dní predošlý rekord. Ten držal Jamal Musiala, ktorý pred štyrmi rokmi strelil svoj prvý gól v LM v osemfinále proti Laziu Rím. Obaja mali na drese číslo 42.
Pre najmladšieho strelca Bayernu v LM je to vôbec prvý gól medzi mužmi, strelil ho v desiatom vystúpení za A-mužstvo bavorského veľkoklubu. Tréner mníchovského tímu Vincent Kompany sa trochu obáva zvýšenej pozornosti okolo mladého Karla. „Nie som priaznivcom prehnanej slávy, a teraz sa mu jej trochu dostane. Ja som skôr fanúšikom tréningu a pokoja. Jeho výkon bol dobrý. Všetci vedia, že vie dávať góly, a ak bude pokračovať v takýchto výkonoch, dostane príležitosť, a možno v pravý čas bude potrebovať trochu pokoja,“ citovala agentúra AP reakciu Kompanyho pre DAZN.
Harry Kane zvýšil v 14. minúte na 2:0, keď zblízka zakončil do odkrytej brány po Laimerovej prihrávke. Anglický útočník tak spolu s Kylianom Mbappem z Realu Madrid s piatimi gólmi v aktuálnom ročníku LM vedie poradie strelcov. Celkovo pridal už svoj 20. presný zásah v sezóne. V 37. minúte zakončil zvnútra pokutového územia pod brvno Luis Diaz a v 79. minúte dal výsledku konečnú podobu 4:0 z dorážky striedajúci Nicholas Jackson.
Bayern tak zvíťazil vo všetkých dvanástich zápasoch v aktuálnej sezóne napriek všetkými súťažami. Jedno víťazstvo ho delí od vyrovnania rekordu v rámci mužstiev z najlepších piatich európskych líg, AC Miláno vstúpilo do sezóny 1992/93 trinástimi víťazstvami. „Teraz ide o to, aby sme naďalej získavali body – v lige, v pohári aj v Lige majstrov. O víťazovi Ligy majstrov sa nerozhodne teraz, pre nás je dôležité len postupovať ďalej. Čo sa týka najbližších zápasov, samozrejme, máme skvelých súperov v podobe PSG a Arsenalu, ale chceme zvíťaziť v každom dueli,“ citovala 39-ročného belgického kormidelníka agentúra DPA.
Bayern sa radí medzi päť mužstiev, ktoré majú po troch kolách ligovej fázy LM na konte deväť bodov. Bruggy zatiaľ získali tri. Kompanyho zverenci odohrajú ďalšie stretnutie v sobotu na pôde Mönchengladbachu v rámci 8. kola Bundesligy.
Karl sa gólovo presadil už v 5. minúte stredajšieho duelu 3. kola ligovej fázy, keď si pred pokutovým územím šikovne vytvoril palebnú pozíciu a tesne spoza šestnástky zakončil presne. „Veľmi sa teším z môjho gólu aj výkonu. S tímom sa bavíme, do každého tréningu dávame všetko, čo si prenášame aj do zápasov. Byť vyhlásený za hráča zápasu ma taktiež robí šťastným, ale musím pracovať ďalej a stavať na tom,“ citovala agentúra DPA Karla, ktorý vo veku 17 rokov a 242 dní prekonal o 121 dní predošlý rekord. Ten držal Jamal Musiala, ktorý pred štyrmi rokmi strelil svoj prvý gól v LM v osemfinále proti Laziu Rím. Obaja mali na drese číslo 42.
Pre najmladšieho strelca Bayernu v LM je to vôbec prvý gól medzi mužmi, strelil ho v desiatom vystúpení za A-mužstvo bavorského veľkoklubu. Tréner mníchovského tímu Vincent Kompany sa trochu obáva zvýšenej pozornosti okolo mladého Karla. „Nie som priaznivcom prehnanej slávy, a teraz sa mu jej trochu dostane. Ja som skôr fanúšikom tréningu a pokoja. Jeho výkon bol dobrý. Všetci vedia, že vie dávať góly, a ak bude pokračovať v takýchto výkonoch, dostane príležitosť, a možno v pravý čas bude potrebovať trochu pokoja,“ citovala agentúra AP reakciu Kompanyho pre DAZN.
Harry Kane zvýšil v 14. minúte na 2:0, keď zblízka zakončil do odkrytej brány po Laimerovej prihrávke. Anglický útočník tak spolu s Kylianom Mbappem z Realu Madrid s piatimi gólmi v aktuálnom ročníku LM vedie poradie strelcov. Celkovo pridal už svoj 20. presný zásah v sezóne. V 37. minúte zakončil zvnútra pokutového územia pod brvno Luis Diaz a v 79. minúte dal výsledku konečnú podobu 4:0 z dorážky striedajúci Nicholas Jackson.
Bayern tak zvíťazil vo všetkých dvanástich zápasoch v aktuálnej sezóne napriek všetkými súťažami. Jedno víťazstvo ho delí od vyrovnania rekordu v rámci mužstiev z najlepších piatich európskych líg, AC Miláno vstúpilo do sezóny 1992/93 trinástimi víťazstvami. „Teraz ide o to, aby sme naďalej získavali body – v lige, v pohári aj v Lige majstrov. O víťazovi Ligy majstrov sa nerozhodne teraz, pre nás je dôležité len postupovať ďalej. Čo sa týka najbližších zápasov, samozrejme, máme skvelých súperov v podobe PSG a Arsenalu, ale chceme zvíťaziť v každom dueli,“ citovala 39-ročného belgického kormidelníka agentúra DPA.
Bayern sa radí medzi päť mužstiev, ktoré majú po troch kolách ligovej fázy LM na konte deväť bodov. Bruggy zatiaľ získali tri. Kompanyho zverenci odohrajú ďalšie stretnutie v sobotu na pôde Mönchengladbachu v rámci 8. kola Bundesligy.