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Karl si doliečil svalové zranenie a začal s individuálnym tréningom

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Hráč Lennart Karl z Bayernu Mníchov. Foto: TASR/AP

Podľa vyhlásenia Bayernu začal Karl s bežeckými cvičeniami v tréningovom centre 35-násobného nemeckého majstra.

Autor TASR
Mníchov 8. júla (TASR) - Talentovaný futbalista Bayernu Mníchov Lennart Karl začal s individuálnym tréningom mesiac po svalovom zranení, ktoré ho vyradilo z majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku tesne pred ich začiatkom. Krídelník nemeckej reprezentácie si už doliečil natrhnutý zadný stehenný sval.

Podľa vyhlásenia Bayernu začal Karl s bežeckými cvičeniami v tréningovom centre 35-násobného nemeckého majstra. „Bude to chvíľu trvať, kým sa budem môcť pridať k chalanom na tréningy. Teraz ide o to, aby som to nepreháňal,“ citovala agentúra DPA 18-ročného krídelníka, respektíve ofenzívneho stredopoliara. Karl bude najbližšie dni trénovať podľa individuálneho plánu pred oficiálnym štartom letnej prípravy, ktorá sa pre hráčov bavorského veľkoklubu začne 20. júla.
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