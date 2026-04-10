Karl z Bayernu vynechá pre zranenie odvetu proti Realu Madrid

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Mníchov 10. apríla (TASR) - Futbalista Lennart Karl z Bayernu Mníchov vynechá pre zranenie stehenného svalu odvetu Ligy majstrov proti Realu Madrid. Informovala o tom agentúra DPA.

Bayern v piatok oznámil, že 18-ročný Karl, ktorý si užíva úspešnú sezónu v bavorskom klube, si natrhol sval na zadnej strane pravého stehna. Klub neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.
