Karl z Bayernu vynechá pre zranenie odvetu proti Realu Madrid
Autor TASR
Mníchov 10. apríla (TASR) - Futbalista Lennart Karl z Bayernu Mníchov vynechá pre zranenie stehenného svalu odvetu Ligy majstrov proti Realu Madrid. Informovala o tom agentúra DPA.
Bayern v piatok oznámil, že 18-ročný Karl, ktorý si užíva úspešnú sezónu v bavorskom klube, si natrhol sval na zadnej strane pravého stehna. Klub neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.
