Karlove Vary sú v karanténe, klub prekladánajbližšie dva zápasy

Karlove Vary 28. septembra (TASR) - V českom hokejovom klube HC Energie Karlove Vary potvrdili výskyt ochorenia COVID-19. Tím nastúpil do povinnej desaťdňovej karantény a musel odložiť najbližšie dva zápasy v extralige.



Karlove Vary nenastúpia na utorkový duel s Litvínovom a ani na piatkový súboj v Brne. "Všetci hráči, realizačný tím a tréneri A-tímu podstúpili v piatok a v nedeľu testovanie na ochorenie COVID-19. U dvoch testovaných bol test, bohužiaľ, pozitívny a Krajská hygienická stanica nariadila celému tímu desaťdňovú karanténu, ktorá sa začala 24. septembra. Všetci členovia tímu boli z tréningu odoslaní do izolácie do svojich domovov," informoval klub z kúpeľného mesta na svojej webstránke.



Pokiaľ nenastanú komplikácie, mužstvo by sa malo opätovne zísť na tréningu najneskôr 4. októbra. Dres Karlových Varov obliekajú aj slovenskí legionári Dominik Graňák, Oldrich Kotvan a Tomáš Mikúš.