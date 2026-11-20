Česká extraliga - 20. kolo:



HC Energie Karlove Vary - HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)



Góly: 2. Egle, 27. Jones, 45. Tomek - 49. a 51. Hladonik

Praha 20. novembra (TASR) - Hokejisti HC Energie Karlove Vary zvíťazili v piatkovom zápase 20. kola českej extraligy nad HC Vítkovice Ridera 3:2. Domáci sa po trojbodovom zisku posunuli v tabuľke na 6. miesto, ostravský tím je na predposlednej 13. priečke.