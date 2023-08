Karlsson opúšťa San Jose a mieri do Pittsburghu

Pittsburgh 6. augusta (TASR) - Švédsky hokejista Erik Karlsson sa sťahuje zo San Jose do Pittsburghu. Penguins získali aj útočníkov Rema Pitlicka s Dillonom Hamaliukom a výber v treťom kole draftu v roku 2026 v rámci trojčlennej výmeny medzi Sharks a Montrealom Canadiens. Kluby NHL o tom informovali na svojich webstránkach.



San Jose získali útočníkov Mikaela Granlunda, Mikea Hoffmana, obrancu Jana Ruttu a výber v prvom kole draftu 2024. Montreal zase voľbu Pittsburghu v druhom kole draftu 2025, obrancu Jeffa Petryho, brankára Caseyho DeSmitha a útočníka Nathana Legareho.



Obranca Karlsson má zmluvu do sezóny 2026/27 a jeho priemerná ročná hodnota je 11,5 milióna USD. San Jose si ponecháva 1,5 milióna dolárov z jeho ročného platu. Švédsky bek získal v uplynulej sezóne Norrisovu trofej ako najlepší obranca NHL tretíkrát v kariére. V ročníku dosiahol 25 gólov, 76 asistencií a 101 bodov v 82 zápasoch v drese San Jose. Stal sa šiestym obrancom v histórii NHL a prvým od čias Briana Leetcha v sezóne 1991/92, ktorý získal 100 bodov.



Sedemnásobný účastník Zápasu hviezd odohral v profilige 14 sezón v tímoch Ottawa Senators (2009/18) a San Jose (2018/23), v 920 zápasoch kariéry nazbieral 178 gólov, 583 asistencií a 761 bodov.



Dvadsaťšesťročný Pitlick odohral väčšinu sezóny 2022/23 za Montreal, no v 18 dueloch nastúpil aj v AHL za Laval Rocket. Jeho kontrakt platí do konca ročníka 2023/24 s priemerným ročným platom 1,1 milióna USD.