Karlssonová a Kläbo triumfovali na prestížnom Tour de Ski

muži: 1. Simen Krüger 31:20,4 min, 2. Hans Holund (obaja Nór.) +4,8 s, 3. Jules Lapierre (Fr.) +25,0, 4. Sjur Röthe (Nór.) +27,4, 5. Friedrich Moch (Nem.) +38,9, 6. Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) +45,5, 7. Hugo Lapalus (Fr.) +56,4, 8. Federico Pellegrino (Tal.) +1:02,9 min, 9. Ireneau Esteve (And.) +1:04,1, 10. Clement Parisse (Fr.) +1:08,2







Konečné poradie Tour de Ski: 1. Kläbo 2:44:28,9 h, 2. Krüger +59,5 s, 3. Hans Christer Holund (Nór.) +1:21,3 min, 4. Pellegrino +1:44,4, 5. Paal Golberg (Nór.) +2:05,3, 6. Calle Halfvarsson (Švéd.) +2:09,2







ženy: 1. Delphine Claudelová (Fr.) 36:35,4 min, 2. Heidi Wengová (Nór.) +20,2 s, 3. Sophia Laukliová (USA) +35,7, 4. Kerttu Niskanenová (Fín.) +36,2, 5. Jessie Digginsová +53,5, 6. Rosie Brenannová (obe USA) +54,1, 7. Teresa Stadloberová (Rak.) +1:05,2 min, 8. Margrethe Berganeová (Nór.) +1:12,6, 9. Eva Urevcová (Slovin.) +1:14,2, 10. Tiril Udnes Wengová (Nór.) +1:15,6







Konečné poradie Tour de Ski: 1. Frida Karlssonová (Švéd.) 3:09,31,4 h, 2. Niskanenová +33,2 s, 3. T.U. Wengová +47,6, 4. Brenannová +1:42,1 min, 5. Katharina Hennigová (Nem.) +2:13, 6. H. Wengová +2:27,2







Celkové poradie SP (po 18 z 35): 1. T. U. Wengová 1447 b, 2. Karlssonová 1160, 3. Niskanenová (Fín.) 1019, 4. Jessie Digginsová (USA) 1004, 5. Hennigová 992, 6. Brenannová (USA) 878







Celkové poradie vo vytrvalostných pretekoch (po 12 z 19): 1. Karlssonová 686, 2. T. U. Wengová 683, 3. Hennigová 620, 4. Anne Kjersti Kalvaaová (Nór.) 618, 5. Niskanenová 607, 6. Digginsová 535

Val di Fiemme 8. januára (TASR) - Nór Johannes Hösflot Kläbo ovládol Tour de Ski 2022/23 bežcov na lyžiach. Dvadsaťšesťročný Nór si postrážil náskok 1:02 min, pričom na potvrdenie triumfu mu stačila šiesta priečka v nedeľňajšej záverečnej 7. etape na 10 km s hromadným štartom s výstupom na zjazdovku v talianskom Val di Fiemme. Tú zvládol najlepšie jeho krajan Simen Krüger, ktorý sa vyšvihol v konečnom poradí z piatej na druhú priečku a na Kläba stratil 59,5 sekundy.Najvýraznejší prepad v celkovom hodnotení mužov zaznamenal Švéd Calle Halfvarsson, ktorý bol pred záverečným pretekom na priebežnom 2. mieste so stratou 1:02 min na lídra. V konečnom hodnotení napokon spadol až na 6. priečku, keď zaostal za víťazom o 2:09,2 min.Medzi ženami triumfovala Frida Karlssonová, ktorá si postrážila komfortný náskok 1:12 min, s ktorým štartovala do záverečnej 7. etapy. V závere pretekov našla najviac síl v stúpaní do kopca Francúzka Delphine Claudelová a pripísala si premiérový triumf v Svetovom pohári. Víťazka celkového poradia finišovala na 15. mieste.Karlssonová v závere stúpania na zjazdovku stratila rytmus a s vypätím všetkých síl prišla do cieľa so stratou 1:40 min na víťazku. V celkovom hodnotení zvíťazila s náskokom 33,2 s pred Fínkou Kerttu Niskanenovou, ktorá v konečnom hodnotení predstihla Nórku Tiril Udnes Wengovú. Tá odštartovala do etapy ako druhá v priebežnom poradí, ale v cieli obsadila iba 10. priečku, čo ju posunulo na konečnú 3. pozíciu.