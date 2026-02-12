< sekcia Šport
Karlssonová vyhrala preteky na 10 km voľnou technikou
Anderssonová sa musela skloniť pred svojou krajankou už druhýkrát na prebiehajúcich hrách v Taliansku.
Autor TASR,aktualizované
Tesero 12. februára (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová získala na ZOH 2026 svoju druhú zlatú medailu. V stredisku Tesero suverénne triumfovala v pretekoch na 10 km voľnou technikou s náskokom 46,6 sekundy pred krajankou Ebbou Anderssonovou. Bronz si vybojovala Američanka Jessie Digginsová (+49,7). Slovenská reprezentantka Mária Danielová obsadila 102. miesto so stratou 8:31,6 minúty.
Anderssonová sa musela skloniť pred svojou krajankou už druhýkrát na prebiehajúcich hrách v Taliansku. Dvadsaťšesťročná Karlssonová zdolala o dva roky staršiu Švédku aj v sobotnom skiatlone na 20 km. V pretekoch s intervalovým štartom postupne získavala na medzičasoch a náskok sa opäť vyšplhal na viac ako trištvrte minúty. Karlssonová pridala druhé zlato z olympiády v individuálnych pretekoch, pred štyrmi rokmi v Pekingu získala aj bronz v štafete. Anderssonová má na konte tretí cenný kov spod piatich kruhov. Na predošlých dvoch hrách v Pjongčangu a Pekingu získala striebro a bronz. Digginsová má na konte štyri medaily, okrem zlata v tímovom šprinte z roku 2018 má v zbierke aj striebro a bronz z Pekingu.
Danielová štartovala vo svojej druhej súťaži v Tesere. V utorok nepostúpila z kvalifikácie šprintu klasickou technikou, v ktorom obsadila 60. miesto. Štvrtkové preteky jej vôbec nevyšli a s výraznou stratou skončila mimo prvej stovky. Celkovo v cieli klasifikovali 108 pretekárok, na štart sa ich sa postavilo 111.
Anderssonová sa musela skloniť pred svojou krajankou už druhýkrát na prebiehajúcich hrách v Taliansku. Dvadsaťšesťročná Karlssonová zdolala o dva roky staršiu Švédku aj v sobotnom skiatlone na 20 km. V pretekoch s intervalovým štartom postupne získavala na medzičasoch a náskok sa opäť vyšplhal na viac ako trištvrte minúty. Karlssonová pridala druhé zlato z olympiády v individuálnych pretekoch, pred štyrmi rokmi v Pekingu získala aj bronz v štafete. Anderssonová má na konte tretí cenný kov spod piatich kruhov. Na predošlých dvoch hrách v Pjongčangu a Pekingu získala striebro a bronz. Digginsová má na konte štyri medaily, okrem zlata v tímovom šprinte z roku 2018 má v zbierke aj striebro a bronz z Pekingu.
Danielová štartovala vo svojej druhej súťaži v Tesere. V utorok nepostúpila z kvalifikácie šprintu klasickou technikou, v ktorom obsadila 60. miesto. Štvrtkové preteky jej vôbec nevyšli a s výraznou stratou skončila mimo prvej stovky. Celkovo v cieli klasifikovali 108 pretekárok, na štart sa ich sa postavilo 111.