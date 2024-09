Karol Polák, legendárny športový komentátor, sa narodil pred 90 rokmi

Karol Polák bol aj pri odovzdávaní Bratislavskej Lýry. Na archívnej snímke z 9. júna 1976 stojí v pozadí v bratislavskej športovej hale na Pasienkoch, keď súrodenci Hana a Petr Ulrychovci preberali striebornú lýru od riaditeľa festivalu B. Demu za interpretáciu piesne Javory. Foto: TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Podmanivý hlas Karola Poláka znel z televízie viac ako tri desaťročia počas olympiád, majstrovstiev sveta či majstrovstiev Európy. Svojím osobitým, pútavým štýlom komentoval v Československej televízii množstvo významných svetových i domácich športových prenosov. Stal sa legendou športového komentovania a jedným z priekopníkov tejto profesie v bývalom Československu., také bolo životné krédo brilantného športového komentátora, od narodenia ktorého uplynie v sobotu 7. septembra 90 rokov.Karol Polák sa narodil 7. septembra 1934 v Bratislave. Jeho otec, bývalý ligový futbalista ho odmalička viedol k športu a v mladosti to ako brankár dotiahol do ligového dorastu Červenej hviezdy Bratislava. Neskôr prešiel pod vysoké koše a hral šesť rokov druhú basketbalovú ligu.Popri športovom talente mal tiež umelecké vlohy - hral na husle a spieval. Svoje hudobné nadanie rozvíjal na konzervatóriu, kde študoval operný spev. Študoval aj na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Popri štúdiu si privyrábal konferovaním v Divadle hudby a ako externista čítal nočné správy v rozhlase.Po skončení vysokej školy nastúpil v roku 1958 do televízie ako výpomoc. V Československej televízii zostal napokon 34 rokov. Hoci jeho televízne začiatky neboli spojené so športovým vysielaním, ale so spravodajstvom, vďaka záujmu o šport sa čoraz častejšie objavoval v športových prenosoch. Prvýkrát sa tak stalo v roku 1959, keď komentoval krasokorčuľovanie.V roku 1962 sa stal komentátorom novovznikajúcej športovej redakcie v Československej televízii. Počas nasledujúcich 30 rokov svojím charakteristickým štýlom komentoval nespočetné množstvo športových prenosov.Zúčastnil sa na 12 olympiádach - šiestich letných a rovnakom počte zimných, ďalej komentoval prenosy zo siedmich majstrovstiev sveta a ôsmich majstrovstiev Európy vo futbale a 20 majstrovstiev sveta a Európy v krasokorčuľovaní.Pripomeňme si: Bol to hlas Karola Poláka, ktorý komentoval druhé miesto česko-slovenských futbalistov na majstrovstvách sveta v Čile v roku 1962, víťazstvo Slovana v Pohári víťazov pohárov v roku 1969 či nezabudnuteľnú jedenástku Antonína Panenku vo finále futbalových ME v Belehrade v roku 1976.V roku 1970 bol aj na Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách, ktoré znamenali medzník v dejinách Československej televízie. Práve z tohto športového podujatia sa totiž 14. februára 1970 uskutočnil prvý priamy farebný prenos, ktorý komentoval spolu Radom Siváčkom.Charakteristickou črtou Karola Poláka bol kultivovaný prejav, v ktorom dokázal spájať emocionálne s racionálnym, odborné s hovorovým, subjektívne s objektívnym, kritické s pochvalným a slovo s pauzou. Mal mimoriadny cit pre to, v akom momente použiť doplňujúce informácie a zaujímavosti bez toho, aby to bolo na úkor pozornosti k aktuálnemu dianiu na ihrisku.S pravidelným komentovaním skončil v roku 1992. Neskôr moderoval športovú reláciu Retro Šport na súkromnej rozhlasovej stanici Rádio Hornet, príležitostne spolupracoval s niektorými televíznymi i rozhlasovými stanicami a moderoval rôzne spoločenské akcie.Mnohí športoví fanúšikovia dodnes o ňom hovoria ako o bezkonkurenčnej legende športového komentovania. Bol držiteľom televízneho ocenenia Zlatý krokodíl (1972), ceny Československej televízie (1981) aj ceny Slovenského olympijského výboru a v roku 2023 prijali Karola Poláka in memoriam do Siene slávy slovenského futbalu.Karol Polák zomrel 17. januára 2016 v Bratislave vo veku 81 rokov. V tom istom roku v decembri mu v rodom meste na cintoríne Slávičie údolie odhalili pomník. Symbolicky na mieste, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Slovenskej televízie, kde strávil vyše 30 rokov.Legendárny športový komentátor stál pri zrode súťaže o Pohár Karola Poláka, ktorá má už dvadsaťročnú tradíciu. Ide o Majstrovstvá Slovenska centier pre deti a rodiny vo futbale. Jubilejný, 20. ročník súťaže vyvrcholil tento rok koncom júna na futbalovom ihrisku FK Spišská Nová Ves. Do súťaže sa zapájajú deti z jednotlivých krajov vo veku od 12 do 19 rokov a jej cieľom je prostredníctvom futbalu pomôcť adaptovať sa deťom z detských domovov do nového prostredia a do života.