Karol spolu s Chorvátom Serdarušičom získali v Košiciach deblový titul

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre 23-ročného slovenského daviscupového reprezentanta je to štvrtý deblový titul na challengerovom okruhu ATP, pripomenul oficiálny web podujatia.

Košice 30. mája (TASR) - Slovenský tenista Miloš Karol spolu s Chorvátom Ninom Serdarušičom získali titul vo štvorhre na challengeri Košice Open 2026. V pozícii najvyššie nasadeného páru zvíťazili v sobotnom finále nad slovensko-českými dvojkami pavúka Lukášom Pokorným a Davidom Poljakom po boji 5:7, 7:6 (4) a 10:5. Pre 23-ročného slovenského daviscupového reprezentanta je to štvrtý deblový titul na challengerovom okruhu ATP, pripomenul oficiálny web podujatia.
