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Karp získal zlato v behu na 400 m v čase 46,53 s

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Na snímke nový tartanový ovál na futbalovom štadióne v Krupine 4. augusta 2022. Foto: TASR - Jozef Poliak

Karp potvrdil pozíciu lídra tohtoročných európskych dorasteneckých tabuliek, keď v tesnom súboji zdolal Čecha Jakuba Mareka, ktorý dosiahol rovnaký čas.

Autor TASR
Rieti 18. júna (TASR) - Slovenský atlét Sebastian Karp sa stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov v behu na 400 m časom 46,53. V sobotňajšom finále na šampionáte v talianskom Rieti zvíťazil, keď o 14 stotín sekundy zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord.

Karp potvrdil pozíciu lídra tohtoročných európskych dorasteneckých tabuliek, keď v tesnom súboji zdolal Čecha Jakuba Mareka, ktorý dosiahol rovnaký čas. Tretí dobehol ďalší Čech Lukáš Bednařík (47,03). Karp získal pre Slovensko druhé zlato v histórii podujatia, nadviazal na Lauru Frličkovú, ktorá pred dvoma rokmi v Banskej Bystrici triumfovala v behu na 100 m prek.
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