Kärpät Oulu s duom Slovákov vstúpil úspešne do predkola play off

predkolo play off fínskej liga - 1. zápasy:



KooKoo Kouvola - Ilves Tampere 1:4 /na zápasy: 0:1/



Sport Vaasa - Kärpät Oulu 2:4 /na zápasy: 0:1/

Helsinki 14. apríla (TASR) - Hokejisti Kärpätu Oulu so slovenským brankárom Patrikom Rybárom a útočníkom Michalom Krištofom vstúpili úspešne do bojov o postup do štvrťfinále play off fínskej ligy. Vo štvrtok v prvom zápase predkola zvíťazili na ľade Sport Vaasa 4:2 a v sérii sa ujali vedenia 1:0.