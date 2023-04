Hokejista Kartye okorenil debut gólom: Splnil sa mi najdivokejší sen

New York 27. apríla (TASR) - Mladý kanadský hokejista Tye Kartye je ôsmy hráč v histórii NHL, ktorý vo svojom profiligovom debute zaznamenal gól v play off. V noci na štvrtok ním prispel k triumfe Seattlu na ľade Colorada 3:2. Rovnakým pomerom vedie jeho tím v sérii nad obhajcom titulu a už v nasledujúcom dueli môže vo vlastnej hale spečatiť postup do konferenčného semifinále.



"Ešte rok, rok a pol dozadu to bol môj najdivokejší sen. Takže tento deň je pre mňa naozaj špeciálny," tešil sa 21-ročný útočník, ktorý nikdy neprešiel draftom. V tejto sezóne ho však v nižšej AHL vyhlásili za nováčika roka, keď v drese tímu Coachella Valley nazbieral 57 bodov (28+29) v 72 stretnutiach. Z farmy do prvého tímu Seattlu ho povolali iba v stredu. Kartye v polovici zápasu dostal svoj tím do vedenia 2:1. Jordan Eberle ho po obkrúžení bránky našiel umnou prihrávkou a mladík z prvej trafil presne: "Snažil som sa uvoľniť v súperovom pásme a dostal som od neho naozaj parádny pas."



Coloradu nepomohol ani gól a asistencia Nathana MacKinnona, domáci nevyužili možno ujať sa vedenia v sérii. Teraz tak potrebujú vyhrať dva zápasy za sebou. "Je to pre nás náročná situácia. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme si vybojovali siedmy duel u nás doma. Zbytočne si komplikujeme situáciu vlastnými chybami a sám neviem, prečo to tak je. Dnes sme nepodali ani priemerný výkon," kritizoval svoj tím MacKinnon.



V hre o postup zostala Florida, ktorá dokázala uspieť v piatom dueli série na ľade najlepšieho tímu po základnej časti Bostonu a znížila na 2:3 na zápasy. Jednou z kľúčových postáv hostí bol brankár Sergej Bobrovskij, ktorý k triumfu 4:3 po predĺžení prispel 44 úspešnými zákrokmi. Bol to tretí najvyšší počet v klubovej histórii v zápase, ktorý už mohol rozhodnúť o vyradení tímu z play off. Pred ním viac vykryli iba John Vanbiesbrouck (55 vo štvrtom dueli finále 1996) a Roberto Luongo (49 v šiestom dueli 1. kola 2016).



Vyraďovačku odštartoval v bránke "panterov" Alex Lyon, no v priebehu tretieho duelu ho nahradil Bobrovskij a odvtedy je jednotkou tímu. V šiestom dueli nastúpil napriek tomu, že v predchádzajúcom inkasoval päť gólov z 30 striel. "Play off, to je ten najlepší čas na hokej. Takže som si dnešný večer užil a chlapci mi veľmi pomohli. Bránili sme dobre proti naozaj výbornému tímu. Súper má parádnych hráčov v ofenzíve, ale zvládli sme to a sme spokojní," uviedol Bobrovskij pre zámorské médiá.



Florida ako tretí tím histórie dokázala proti tímu s minimálne 60 výhrami v základnej časti vyhrať v play off zápas, v ktorom jej hrozilo vypadnutie. Podarilo sa to aj New Yorku Islanders v piatom zápase série v roku 1977 proti Montrealu a Winnipegu Jets v piatom zápase série 1996 proti Detroitu. "Panteri" dokázali prvýkrát v klubovej histórii vyhrať piaty zápas play off za nepriaznivého stavu 1:3 v sérii.



Do zostavy Bostonu sa po pauze zapríčinenej zranením vrátil kapitán Patrice Bergeron. Vo svojom prvom zápase v tohtoročnej vyraďovačke strelil gól, ktorým vyrovnal na 2:2. Bol to jeho jubilejný 50. gól v play off, čo ho v historickej tabuľke Bruins radí na tretiu pozíciu. Viac dosiahli iba Cam Neely (55) a Brad Marchand (53).