Karviná a Olomouc postúpili do finále play off o umiestenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Diana Semanová

Praha 10. mája (TASR) - Futbalisti MFK Karviná a SK Sigma Olomouc postúpili do finále play off o umiestnenie v českej lige. Hráči Karvinej zvíťazili v nedeľnej odvete na pôde Pardubíc 3:1 po predĺžení a napravili tak domácu prehru 1:2 z 1. zápasu. Celkovo sa tak tešili z triumfu 4:3. Predlžovalo sa aj v Olomouci, kde domáci síce podľahli Bohemiansu 1:2, no z prvého zápasu v Prahe si odniesli výhru 3:1. V súčte oboch zápasov vyhrali tiež 4:3.

Sezóna sa skončila pre slovenského obrancu Pardubíc Samuela Kopáska a aj pre brankára Bohemiansu Tomáša Frühwalda. Kopásek bol na lavičke náhradníkov a do zápasu nezasiahol, Frühwald odchytal celý nedeľný duel. Celkový víťaz play off si okrem 7. miesta zabezpečí aj voľný žreb v druhom kole tamojšieho pohára. Obaja finalisti si zároveň odnesú finančnú odmenu. Finále sa hrá tiež na dva zápasy a ten prvý je na programe v sobotu 16. mája na ihrisku Karvinej.



česká liga - nadstavbová časť

play off o umiestnenie - odvety:

FK Pardubice – MFK Karviná 1:3 po predĺžení (1:1, 0:1)

Góly: 18. Patrák - 45.+3 Conde, 90.+6 Fiala, 101. K. Vinicius

/S. Kopásek (Pardubice) celý duel na lavičke náhradníkov/

/prvý zápas: 2:1, do finále play off postúpila Karviná/



SK Sigma Olomouc – Bohemians Praha 1905 1:2 po predĺžení (0:1, 0:1)

Góly: 118. Šíp - 31. Ristovski, 61. Matoušek

/M. Malý a M. Hruška celý zápas na lavičke náhradníkov - T. Frühwald odchytal celý duel/

/prvý zápas: 3:1, do finále play off postúpil Olomouc/




