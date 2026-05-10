Karviná a Olomouc postúpili do finále play off o umiestenie
Autor TASR
Praha 10. mája (TASR) - Futbalisti MFK Karviná a SK Sigma Olomouc postúpili do finále play off o umiestnenie v českej lige. Hráči Karvinej zvíťazili v nedeľnej odvete na pôde Pardubíc 3:1 po predĺžení a napravili tak domácu prehru 1:2 z 1. zápasu. Celkovo sa tak tešili z triumfu 4:3. Predlžovalo sa aj v Olomouci, kde domáci síce podľahli Bohemiansu 1:2, no z prvého zápasu v Prahe si odniesli výhru 3:1. V súčte oboch zápasov vyhrali tiež 4:3.
Sezóna sa skončila pre slovenského obrancu Pardubíc Samuela Kopáska a aj pre brankára Bohemiansu Tomáša Frühwalda. Kopásek bol na lavičke náhradníkov a do zápasu nezasiahol, Frühwald odchytal celý nedeľný duel. Celkový víťaz play off si okrem 7. miesta zabezpečí aj voľný žreb v druhom kole tamojšieho pohára. Obaja finalisti si zároveň odnesú finančnú odmenu. Finále sa hrá tiež na dva zápasy a ten prvý je na programe v sobotu 16. mája na ihrisku Karvinej.
česká liga - nadstavbová časť
play off o umiestnenie - odvety:
FK Pardubice – MFK Karviná 1:3 po predĺžení (1:1, 0:1)
Góly: 18. Patrák - 45.+3 Conde, 90.+6 Fiala, 101. K. Vinicius
/S. Kopásek (Pardubice) celý duel na lavičke náhradníkov/
/prvý zápas: 2:1, do finále play off postúpila Karviná/
SK Sigma Olomouc – Bohemians Praha 1905 1:2 po predĺžení (0:1, 0:1)
Góly: 118. Šíp - 31. Ristovski, 61. Matoušek
/M. Malý a M. Hruška celý zápas na lavičke náhradníkov - T. Frühwald odchytal celý duel/
/prvý zápas: 3:1, do finále play off postúpil Olomouc/
