Karviná premiérovo víťazom Českého pohára, otočila finále s Jabloncom
Autor TASR
Hradec Králové 20. mája (TASR) - Futbalisti Karvinej sa stali víťazmi Českého pohára 2025/2026. V stredajšom finálovom dueli v Hradci Králové otočili skóre z 0:1 na 3:1 a tešili sa z historicky prvej domácej pohárovej trofeje. V drese zdolaného tímu nastúpili aj slovenskí legionári Dominik Hollý a Sebastian Nebyla.
Jablonec poslal v 17. minúte do vedenia Lamin Jawo, ktorý premenil penaltu nariadenú po ruke Jevgenija Skybu v šestnástke Karvinej. O vyrovnanie sa na konci prvého dejstva postaral Ousmane Condé, keď dorazil do brány loptu po strele Emmanuela Ayaosiho. Po prestávke už Karviná viedla, prudkou strelou pod brvno sa presadil Kahuan Vinicius. Snahu Jablonca o vyrovnanie zmaril svojím skratom striedajúci Ebriha Singhateh, v 57. minúte sa ohnal nohou na Sebastiana Boháča a za kopnutie dostal priamo červenú kartu. Triumf MFK spečatil v závere svojím druhým gólom v zápase Vinicius.
Karviná dosiahla najväčší úspech v klubovej histórii, finále Českého pohára hrala premiérovo. Okrem víťaznej trofeje si zaistila aj vstupenku do pohárovej Európy, môže sa tešiť na štart v záverečnom predkole Európskej ligy. Jablonec nedosiahol na tretie pohárové prvenstvo, predtým triumfoval v sezónach 1997/1998 a 2012/2013.
Český pohár - finále:
FK Jablonec - MFK Karviná 1:3 (1:1)
Góly: 17. Jawo (z 11 m) – 48. a 90.+1 Vinicius, 44. Condé, ČK: 57. Singhateh (Jablonec), 7352 divákov.
/D. Hollý hral do 51. min, S. Nebyla (obaja Jablonec) nastúpil v 51. min/
