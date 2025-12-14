Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. december 2025Meniny má Branislava a Bronislava
< sekcia Šport

Karviná zdolala Bohemians 3:0 v dueli 19. kola

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Karviná sa posunula na priebežné 4. miesto, zatiaľ čo Bohemians zostane po víkende s 19 bodmi na dvanástom mieste.

Autor TASR
Praha 14. decembra (TASR) - Futbalisti Karvinej vyhrali v dueli 19. kola českej ligy na pôde Bohemiansu Praha 3:0. Hostia v zostave so slovenským obrancom Dávidom Krčíkom lepšie zvládli záverečnú 20-minútovku, v ktorej strelili všetky tri góly. Karviná sa posunula na priebežné 4. miesto, zatiaľ čo Bohemians zostane po víkende s 19 bodmi na dvanástom mieste.



česká liga - 19. kolo:

Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 0:3 (0:0)

Góly: 70. Singhateh, 79. Ezeh (z 11 m), 87. Ayaosi

/T. Frühwald na lavičke - D. Krčík celý zápas/


.

Neprehliadnite

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie

Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“