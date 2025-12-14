< sekcia Šport
Karviná zdolala Bohemians 3:0 v dueli 19. kola
Karviná sa posunula na priebežné 4. miesto, zatiaľ čo Bohemians zostane po víkende s 19 bodmi na dvanástom mieste.
Autor TASR
Praha 14. decembra (TASR) - Futbalisti Karvinej vyhrali v dueli 19. kola českej ligy na pôde Bohemiansu Praha 3:0. Hostia v zostave so slovenským obrancom Dávidom Krčíkom lepšie zvládli záverečnú 20-minútovku, v ktorej strelili všetky tri góly. Karviná sa posunula na priebežné 4. miesto, zatiaľ čo Bohemians zostane po víkende s 19 bodmi na dvanástom mieste.
česká liga - 19. kolo:
Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 0:3 (0:0)
Góly: 70. Singhateh, 79. Ezeh (z 11 m), 87. Ayaosi
/T. Frühwald na lavičke - D. Krčík celý zápas/
