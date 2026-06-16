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Karvinú vylúčili z najvyššej Ligy, dostala aj vysokú pokutu
Pokiaľ bude Karviná naozaj preradená do druhej ligy, takmer s istotou príde o miesto v Konferenčnej lige, ktoré si vybojovala triumfom v domácom pohári.
Autor TASR
Karviná 15. júna (TASR) - Etická komisia Futbalovej asociácie ČR (FAČR) v pondelok vylúčila MFK Karviná pre ovplyvnenie troch stretnutí z prvej futbalovej ligy. Klub navyše dostal pokutu 400-tisíc eur. Primátor Karvinej a predstaviteľ MFK Jan Wolf nesmie pre ovplyvnenie troch duelov pôsobiť 12 rokov vo futbale a dostal pokutu vo výške 120-tisíc eur.
Etická komisia o tom informovala vo vyhlásení na webe, rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a klub sa môže odvolať. Okrem klubu a Wolfa v pondelok komisia potrestala zákazom činnosti od 15 mesiacov do 12 rokov a pokutami od 800 eur do 5500 eur ďalších piatich členov - hráča Nicolasa Tilkeridisa, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číža a Jiřího Remiáša.
Pokiaľ bude Karviná naozaj preradená do druhej ligy, takmer s istotou príde o miesto v Konferenčnej lige, ktoré si vybojovala triumfom v domácom pohári. Z verdiktu by mohla ťažiť pražská Dukla, ktorá ako posledný klub najvyššej súťaže zostúpila. Pokiaľ sa Karviná s Wolfom proti verdiktu neodvolá, na čo má päť dní, bude rozhodnutie platiť. A keďže sezóna bude formálne ukončená až 22. júna, teda presne o týždeň, Dukla sa zachráni.
Karviná bola do korupčnej aféry, ktorá vypukla tento rok v marci, zapojená cez primátora Wolfa, ktorý je zároveň šéfom klubu. Wolf vraj okrem iného ovplyvnil zápas s Českými Budějovicami v marci 2024 a tiež mal ponúknuť úplatok vo výške stotisíc korún budějovickému hráčovi Samuelovi Šigutovi a prisľúbiť mu prestup, ku ktorému nakoniec skutočne došlo.
Karviná vtedy bola posledná a suseda v tabuľke zdolala 2:1 gólom zo spornej penalty v nastavenom čase. Podozreniu čelia aj rozhodcovia Všetečka so Zelinkou, tým však nedávno Etická komisia zrušila dočasné zákazy činnosti a prerušila disciplinárne konanie kvôli súbehu s trestným konaním. Pred barážovým dvojstretnutím s Vyškovom potom údajne Wolf urobil obdobnú ponuku ako Šigutovi aj kapitánovi Vyškova Filipovi Štěpánkovi.
Etická komisia o tom informovala vo vyhlásení na webe, rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a klub sa môže odvolať. Okrem klubu a Wolfa v pondelok komisia potrestala zákazom činnosti od 15 mesiacov do 12 rokov a pokutami od 800 eur do 5500 eur ďalších piatich členov - hráča Nicolasa Tilkeridisa, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číža a Jiřího Remiáša.
Pokiaľ bude Karviná naozaj preradená do druhej ligy, takmer s istotou príde o miesto v Konferenčnej lige, ktoré si vybojovala triumfom v domácom pohári. Z verdiktu by mohla ťažiť pražská Dukla, ktorá ako posledný klub najvyššej súťaže zostúpila. Pokiaľ sa Karviná s Wolfom proti verdiktu neodvolá, na čo má päť dní, bude rozhodnutie platiť. A keďže sezóna bude formálne ukončená až 22. júna, teda presne o týždeň, Dukla sa zachráni.
Karviná bola do korupčnej aféry, ktorá vypukla tento rok v marci, zapojená cez primátora Wolfa, ktorý je zároveň šéfom klubu. Wolf vraj okrem iného ovplyvnil zápas s Českými Budějovicami v marci 2024 a tiež mal ponúknuť úplatok vo výške stotisíc korún budějovickému hráčovi Samuelovi Šigutovi a prisľúbiť mu prestup, ku ktorému nakoniec skutočne došlo.
Karviná vtedy bola posledná a suseda v tabuľke zdolala 2:1 gólom zo spornej penalty v nastavenom čase. Podozreniu čelia aj rozhodcovia Všetečka so Zelinkou, tým však nedávno Etická komisia zrušila dočasné zákazy činnosti a prerušila disciplinárne konanie kvôli súbehu s trestným konaním. Pred barážovým dvojstretnutím s Vyškovom potom údajne Wolf urobil obdobnú ponuku ako Šigutovi aj kapitánovi Vyškova Filipovi Štěpánkovi.