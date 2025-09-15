Kasan sa stal dvojnásobným majstrom sveta v kategórii Masters

< sekcia Šport
Autor TASR
Albena 15. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v pretláčaní rukou Peter Kasan sa stal na MS v bulharskej Albene dvojnásobným majstrom sveta v kategórii Masters. V kategórii do 100 kg triumfoval v ľavačke i pravačke. Dagmar Petrová vybojovala v kategórii nad 80 kg striebro v súťaži ľavou rukou a bronz v súťaži pravou rukou.