Kasan sa stal dvojnásobným majstrom sveta v kategórii Masters

Ilustračné foto Foto: TASR

Dagmar Petrová vybojovala v kategórii nad 80 kg striebro v súťaži ľavou rukou a bronz v súťaži pravou rukou.

Autor TASR
Albena 15. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v pretláčaní rukou Peter Kasan sa stal na MS v bulharskej Albene dvojnásobným majstrom sveta v kategórii Masters. V kategórii do 100 kg triumfoval v ľavačke i pravačke. Dagmar Petrová vybojovala v kategórii nad 80 kg striebro v súťaži ľavou rukou a bronz v súťaži pravou rukou.
