Kasatkin po prehre hádzanárov Prešova: Záver nám vôbec nevyšiel

štvrťfinále play off SEHA ligy - prvý zápas:



RK Eurofarm Pelister - Tatran Prešov 37:29 (20:17)



zostava a góly Tatrana: Čupryna, Furman - Mitaľ, Khaian, Ivanovič 6, Fenár 5/1, Kasatkin 9, Lopez 3, Gogola 4, Kimák-Fejko, Hernandez 2, Carapkin, Sedláček.



najviac gólov súpera: N. Kosteski 10, Henneber 8/1, Kisum 6, 7m hody: 2/1 – 1/1, vylúčenia: 2:2

hlasy po zápase /tatranpresov.sk/:



Marek Gernát, tréner Tatrana: "Sme smutní, pretože cez všetky prekážky sme do 50. minúty držali výborný výsledok na postup.... Zle sme však vstúpili do zápasu, prehrávali sme súboje jeden na jedného a nepomáhali sme si. Obrana absolútne nefungovala a dostali sme 20 gólov. Druhý polčas, pokiaľ chlapcom stačili sily, sa nám naozaj darilo, ale ak príde únava, prvá odchádza hlava. My sme zahodili 4-5 tutoviek a 3-4 lopty nám zobral súper pri hre 7 na 6. Napriek tomu ďakujem chlapcom za výkon."



Viačeslav Kasatkin, hráč Tatrana: "Bol to veľmi ťažký zápas. Od zhruba 10. až do 48. minúty sme hrali dobre. No záver nám vôbec nevyšiel a zahrali sme ho zle, veľmi zle. Zápasy, ako bol ten dnešný, nemôžete vyhrať bez dobrej obrany, emócií. Duel sme prehrali v závere, ktorý sme mohli odohrať lepšie. Citeľne nám chýbali Lukáš Urban, Oliver Rábek, no verím, že doma dokážeme proti tomuto súperovi vyhrať."

