Swiateková sa prebojovala do semifinále Rolandu Garros

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Daria Kasatkinová (Rus.-20) - Veronika Kudermetovová (Rus.-29) 6:4, 7:6 (5)

Iga Swiateková (Poľ.-1) - Jessica Pegulová (USA-11) 6:3, 6:2

Paríž 1. júna (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom Roland Garros. Nasadená jednotka zdolala vo štvrťfinále turnajovú jedenástku Američanku Jessicu Pegulovú hladko 6:3, 6:2. Parížska šampiónka z roku 2020 predĺžila svoju víťaznú šnúru už na 33 zápasov.V dueli o postup do finále nastúpi proti dvadsiatej nasadenej Ruske Darii Kasatkinovej. Swiateková ťahá najdlhšiu víťaznú sériu na okruhu WTA od roku 2013, keď Američanka Serena Williamsová vyhrala 34 stretnutí za sebou. Proti Pegulovej Poľka potvrdila úlohu favoritky. V prvom sete trikrát prelomila podanie súperky. V druhom dejstve si po rýchlom brejku vybudovala náskok 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca.Kasatkinová postúpila prvýkrát v kariére medzi elitné kvarteto na Roland Garros. V stredajšom štvrťfinálovom stretnutí zdolala svoju krajanku a turnajovú dvadsaťdeviatku Veroniku Kudermetovovú 6:4, 7:6 (5). Zápas trval 2:05 h. Premožiteľka slovenskej tenistky Rebeccy Šramkovej v 1. kole doteraz neprehrala na turnaji ani jeden set. Postupom medzi najlepšiu štvorku prekonala svoje grandslamové maximum, v roku 2018 prehrala vo štvrťfinále na parížskej antuke i vo Wimbledone.Dvadsaťpäťročná Kasatkinová prehrávala v úvode 1:3, ale potom dvakrát vzala súperke podanie a získala prvý set vo svoj prospech. V druhom obe hráčky trikrát stratili servis, napokon musel rozhodnúť až tajbrejk. V ňom si Kasatkinová vybudovala náskok 6:1, kraťasom napokon premenila až svoj v poradí piaty mečbal.