Kašická s emotívnou rozlúčkou, Vidašič je s organizáciou spokojný
Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Nedeľným programom vyvrcholili majstrovstvá sveta v paratancoch, ktoré od 21. do 23. novembra hostili Košice. Bodku za úspešným podujatím dala Helena Kašická druhým miestom v kategórii Combi Latin Class 1 a tak svetový šampionát ukončila so štyrmi zlatými medailami a jedným strieborným kovom. Následne sa na domácej pôde rozlúčila s úspešnou kariérou, počas ktorej sa pätnásťkrát stala majsterkou sveta.
„Nedeľný tanec som si užila. Samozrejme, že išlo aj o umiestnenie, ale bol to posledný tanec a aj tanečnému partnerovi Martinovi Šolcovi som hovorila, že sa hlavne poďme zabaviť, ukázať, že z toho máme radosť a aby sa tešili aj ľudia,“ uviedla Kašická v tlačovej správe.
Po všetkých súťažných disciplínach patril večer práve Kašickej. Slovenská paratanečníčka si zatancovala s Petrom Vidašičom, po boku ktorého dlhé roky žala úspechy na domácej aj medzinárodnej scéne. „Bolo to veľmi emotívne a ťažké. Myslím si, že technicky som pokazila asi všetko, pretože tá emócia bola veľmi veľká. Podstatné však bolo, že tu boli všetci ľudia zo zahraničia a ja mám naozaj všetkých rada. S niekým sa poznám viac, s niekým menej, ale ako som povedala, bolo to dôležité. Ako som svoju tanečnú kariéru začala s ujom Peťom, tak som ju tak aj chcela skončiť. Preto sa veľmi teším, že môj posledný tanec bol práve s ním,“ pokračovala Kašická.
Napriek tomu, že ukončila profesionálnu kariéru, tak svoj tanečný život bude žiť ďalej. „Mám svoje dievčatá a detičky, ktoré trénujem a verím tomu, že ujo Peťo mi dá možnosť trénovať aj naďalej tie páry, ktoré chodia na súťaže. Dúfam, že budem môcť s nimi ďalej chodiť do sveta na súťaže a podporovať ich,“ doplnila Kašická.
Vidašič bol počas MS nielen členom poroty, ale aj šéfom organizačného výboru. Preto vedel z prvej ruky povedať, ako šampionát dopadol. „Som absolútne spokojný. Vďaka profesionalite SZTPŠ, tímu kolo Michaely Grendelovej, Igora Cabana, BV Music a mesta Košice, sa nám podarilo zorganizovať výnimočné podujatie. Takisto ďakujeme Fondu na podporu športu. Podarilo sa nám niečo, čo sa zapíše do histórie Košíc aj Slovenska,“ uviedol v tlačovej správe Vidašič.
