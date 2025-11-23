< sekcia Šport
Kašická získala ďalšie dva tituly majsterky sveta
Po sobotnom programe má Kašická na svojom konte už pätnásť titulov majsterky sveta, pričom štyri z nich získala počas prebiehajúceho podujatia.
Autor TASR
Košice 23. novembra (TASR) - Slovenská tanečníčka na vozíku Helena Kašická pokračuje v zlatej jazde na domácom svetovom šampionáte v Košiciach. Po piatkovom dvojitom triumfe pridala v sobotu ďalšie dve zlaté medaily.
Kašická ovládla kategóriu Single Women Class 1, kde nedala súperkám šancu. Rozhodcovia jej výkon ocenili najvyššími známkami. Druhú sobotnú zlatú medailu pridala spolu s tanečným partnerom Martinom Šolcom v disciplíne Combi štandard Class 2.
Po sobotnom programe má Kašická na svojom konte už pätnásť titulov majsterky sveta, pričom štyri z nich získala počas prebiehajúceho podujatia.
„Pocity sú zmiešané. Príjemné, ale zároveň smutné. Príjemné pre to, že sme sa s Martinom stali konečne majstrami sveta v štandarde a ja som chcela, aby sa Martin stal majstrom sveta v tejto kategórii, pretože tvrdo makal a je veľmi dobrý tanečník. Smutné preto, že som si uvedomila, že je to môj posledný tanec s Martinom v štandarde,“ uviedla Kašická v tlačovej správe.
„V prvom rade ďakujem Helenke za to, že si myslí, že som dobrý tanečník. Vyhrať MS v štandarde, to je niečo, o čo sme sa snažili dlhšie a teraz sa to podarilo, takže je to super,“ doplnil Šolc.
Okrem Kašickej sa v kategórii Single Women Class 2 predstavili Mária Dutková a Patrícia Albertová, ale obe skončili pred bránami semifinále. Spomínaná Dutková sa však s tanečným partnerom Štefanom Stropkom prebojovali do finále Combi Standard Class 2 a obsadili konečné piate miesto. Dvojica Alex Hvizdoš a Patrícia Albertová sa dostali do semifinále. V kategórii Combi Standard Class 1 sa Lukáš Bogdan a Petra Chomová umiestnili na piatej pozícii.
